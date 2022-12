Abrazar al que llega: historias de integración de personas migrantes en el norte de México

En los últimos años, Reynosa, Tamaulipas, ha recibido a miles de personas migrantes de distintas partes del mundo. Lugares emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la República o el sector de Aquiles Serdán han sido testigos de las consecuencias de las políticas migratorias que atentan contra la dignidad: miles de seres humanos soportando el clima agreste de la ciudad en campamentos improvisados, sin acceso a servicios públicos ni atención adecuada en salud.

Sin embargo, en medio de estas difíciles condiciones, hay personas que apuestan por hacer más amable la experiencia de quienes migran. Ya sea con un saludo amable y brindando información, ofreciendo empleo o prestando un terreno para alojamiento de emergencia; algunos habitantes de Reynosa han acogido a los que vienen desde muy lejos buscando bienestar y seguridad. Que sus testimonios se conviertan en una invitación para construir con generosidad una sociedad que abrace a quien llega.

1.

Descripción: Margarita y Yolanda son vendedoras de productos de belleza en un local del centro de Reynosa. Cada día, atienden con esmero a algunas personas migrantes que compran allí trenzas, tintes y otros artículos, pero también les piden información sobre otros sitios de interés para ellas en esta zona de la ciudad, como papelerías y farmacias.

Frase: “Los tratamos con amabilidad y buscamos apoyarlos con mucho amor y paciencia. Tan humanos son ellos como nosotros, ambos necesitamos, somos hermanos, no de sangre, pero humanamente”.

Contexto: Actualmente en Reynosa hay más de 8 mil personas migrantes que han sido expulsadas desde Estados Unidos o están a la espera de comenzar su solicitud de asilo en ese país. La estadía en la ciudad puede tardar varios meses en los que sobreviven en condiciones de hábitat y saneamiento muy precarias.

2.

Descripción: Rosa es propietaria de un restaurante de comida rápida en el sector central de la ciudad. Desde hace algunas semanas contrató a dos hombres provenientes de Haití para que la apoyen en las labores de cocina y domicilios.

Frase: “Aunque no hablamos el mismo idioma nos damos a entender. Tienen muchas habilidades, yo trabajo muy bien con ellos. Son de mucha bendición para mi, sólo tengo cosas buenas que decir”.

Contexto: Durante los últimos meses, la mayoría de las personas migrantes en Reynosa han sido originarias de Haití. Este país caribeño está inmerso desde hace décadas en una crisis política y económica que expulsa a miles de personas a buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Una de las principales barreras que enfrenta esta población en Reynosa es la comunicación, pues su lengua principal es el creole, una mezcla de francés con diversos idiomas africanos.

3.

Descripción: Lupita Villegas tiene un negocio de venta de plátano verde frente al albergue Senda de Vida, en la colonia Aquiles Serdán. Lupita comenzó a ofrecer este producto al ver que es uno de los preferidos por las personas haitianas que esperan en duras condiciones de hábitat, tanto adentro como afuera del lugar, para comenzar su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Frase: “He logrado conversar con algunas señoras haitianas que cuentan todas las historias de lo que les ha pasado en la ruta, de todas las fronteras que cruzan y la verdad me ha cambiado la imagen que antes tenía de ellas. Es gente que ha resistido mucho para buscar su sueño de vivir mejor”.

Contexto: La emergencia humanitaria que viven las personas migrantes en Reynosa es causada por la aplicación en Estados Unidos del Título 42, una de las normas migratorias más regresivas de la historia que permite la expulsión inmediata de personas migrantes y solicitantes de asilo hacia ciudades del borde norte de México como Reynosa. Durante los últimos meses, el ingreso regular para estas personas se realiza por medio de “excepciones al Titulo 42″. Por ello, las personas esperan indefinidamente el procesamiento de sus casos, para continuar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

4.

Descripción: Jose Vicente Suárez es un chef venezolano que vive desde hace seis años en Reynosa. Llegó para encargarse de la cocina en un restaurante de una conocida suya y desde entonces echó sus raíces en la ciudad. A base de trabajo fuerte ha logrado traer a toda su familia y ofrecerle la estabilidad económica y la protección de la que carecían en su país de origen.

Frase: “Mi adaptación fue fácil porque me topé con mucha gente de buen corazón y de buenos sentimientos, siempre me echaron la mano, siempre me apoyaron. Yo ya tomé agua de canal, como dicen aquí”.

Contexto: No todas las personas migrantes tienen la misma suerte de José Vicente. Las políticas migratorias que criminalizan la migración generan que las personas se expongan a las rutas más peligrosas en las que suelen ser víctimas de violencia, asaltos, secuestros y extorsiones.

5.

Descripción: Miguel León Hernández prestó un terreno de su propiedad para albergar a las personas migrantes que fueron desalojadas de la Plaza de la República en mayo pasado. Desde entonces, este campamento improvisado se ha convertido en un espacio clave para aliviar el enorme déficit de alojamiento para las personas migrantes que llegan a la ciudad.

Frase: “Yo solo dije “Yo tengo un terreno, ¿cómo se van a ir a la calle?”, imagínate con lo difícil que está la situación aquí, pues no. Yo hice eso como gente, como persona que es uno”.

Contexto: La población migrante en Reynosa está compuesta principalmente por personas haitianas, aunque también hay una importante proporción de migrantes centroamericanos y mexicanos desplazados por la violencia en Estados como Chiapas, Zacatecas y Guerrero. La mayoría está a la espera de encontrar un espacio en alguno de los escasos albergues de la ciudad, los cuales conjuntamente solo tienen capacidad para recibir a 3,000 personas, pero que se ven superados por el volumen de población.