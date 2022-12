Vacaciones dignas en México: Senado aprueba, otra vez, 12 días continuos de descanso

El pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el dictamen mediante el cual se establece que las vacaciones dignas pagadas de los trabajadores del sector privado se duplicarán de seis a 12 días continuos a partir del primer año de trabajo.

La reforma, impulsada tanto por la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, como por el morenista Napoleón Gómez Urrutia, fue aprobada con 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen, que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, establece además que se aumentarán dos días de vacaciones por cada subsecuente año laboral hasta llegar a 20 días; y a partir del sexto año de trabajo, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, destacó que “sí necesitamos trabajar para vivir, pero no es racional ni es saludable vivir para trabajar”.

La senadora del PES, Marcela Mora, destacó que los trabajadores tienen derecho a tomar 12 días corridos de vacaciones, por lo que si algún empleador los coacciona para tomar seis días escalonados, pueden judicializar sus casos.

“Suscribo lo que han señalado mis compañeros senadores que me precedieron en la voz, el extrañamiento de los senadores Ricardo Velázquez, German Martínez y Geovanna Bañuelos hacia la Cámara revisora, también del señor coordinador de la bancada del PAN.

“¡Que la nación se lo demande diputado Mier, su forma de conducirse en ocasiones es lejana al espíritu progresista del instituto político que lo acoge! No, no aplaudan, porque no es para aplaudir. Afortunadamente el senador Napoleón Gómez Urrutia y la senadora Patricia Mercado tuvieron a bien llegar a la Cámara de Diputados a decir, esto es un derecho, apóyenlo”, agregó.