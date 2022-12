Oposición acusa ‘desaseo parlamentario’

En el Senado, integrantes del bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD, MC y el grupo plural, reclamaron a la mayoría de Morena, que lidera Ricardo Monreal, la aprobación del plan B de reforma electoral no sólo en fast track, sino mediante un procedimiento ilegal y de desaseo parlamentario.

En rueda de prensa, los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PRD, Miguel Ángel Mancera; de MC, Clemente Castañeda; y del grupo plural, Emilio Álvarez Icaza, relataron que le pidieron a Monreal posponer la discusión y votación de la reforma hasta el próximo periodo ordinario, que empieza en febrero, para corregir los “vicios de inconstitucionalidad”; sin embargo, el zacatecano respondió que en la bancada morenista ya habían acordado en una reunión votarlo esta misma semana.

“Se han esforzado de ayer (domingo) a hoy (ayer) a decir que se ha hecho un trabajo de limpiar la constitucionalidad y, por Dios, no saben ni leer un cuadro que les hicieron sus propios colaboradores. Hablan de 70 artículos y lees el dictamen y no hay 70 artículos modificados. No hay. No existe. No es cierto”, repudió el panista Damián Zepeda.

Álvarez Icaza acusó que Morena y sus aliados preparan “un golpe a la democracia”, lo cual representa “una traición al pacto democrático”.

Los cinco grupos parlamentarios de oposición llamaron a la población a movilizarse para impedir que se consume la aprobación del plan B del presidente López Obrador en el pleno de la Cámara alta, lo cual podría suceder hoy.