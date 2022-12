Llama Ebrard a la unidad a 300 distritos para ganar

Entre gritos de “¡presidente, presidente!”, el canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado a los 300 distritos electorales a trabajar para ganar la encuesta para ser candidato a presidente por Morena.

Ante 10 mil personas, Ebrard anunció que a partir de enero va a recorrer el país para buscar ganar la encuesta y hacerse con la candidatura. “Yo no me voy a echar para atrás. De aquí vamos a la encuesta y la vamos a ganar”, exclamó Ebrard, lo que provocó un grito de felicidad entre los asistentes.

En el lugar no paraban de corear “¡Marcelo, Marcelo!”, “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, y “vamos a ganar, vamos a ganar”.

El secretario descartó que este sea un evento de precampaña, al señalar que era para el partido y no previo a la elección. Sin embargo, aseguró que ya está preparado por si lo sanciona el Instituto Nacional Electoral (INE). “Queremos participar en una encuesta, que conste, no me vaya a llegar la sanción del INE, que esa encuesta es una decisión interna de Morena, porque la elección es el 24″, declaró.

“Siempre estamos juntando para la multa. Hacemos polla”, bromeó después en un mensaje a medios.

En ese sentido, el canciller rechazó que se haya traído a acarreados, al afirmar que todos los asistentes estuvieron por decisión propia.

“Aquí se congregan mujeres y hombres libres, aquí nadie viene a fuerza. El que está aquí viene porque quiere, porque puede y porque cree”, afirmó.

Ebrard le pidió a los representantes que se reunieron con él que hagan su trabajo, convenciendo a la gente de que él es la mejor opción para ser el candidato guinda.

“Compañeros, nos vamos a ver en cada distrito. Ocupemos la calle, defendamos lo que creemos en las redes, conectémonos y hagamos todo lo que debemos hacer para todos los días convencer a alguien más, porque somos la esperanza de México”, sentenció.

Por otro lado, el secretario señaló que se va a concentrar en mantener el impulso que está llevando el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que llamó “continuidad con cambio”.

“Nosotros vamos a consolidar la 4T como lo hicimos en la Ciudad de México, que consolidamos todos los programas sociales que hizo López Obrador cuando fue jefe de Gobierno”.

El secretario señaló que no se buscará hacer grandes cambios y no se separará de la postura actual, sino que con cambio se refiere a no dejar al movimiento estancado.

“Cuando se dice continuidad con cambio es porque no se puede estar estático. No es cambiar los fundamentos de la 4T, eso no va a pasar”, sentenció Ebrard.