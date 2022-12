Artículo 19: mañanera propicia agresiones

Artículo 19 señaló que a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los mencionó en su conferencia en 2021, han sufrido ataques y hostigamiento.

Leopoldo Maldonado, director de la organización en México, señaló que han enfrentado amagos judiciales y de procedimientos administrativos, amenazas de muerte y hostigamiento.

Sostuvo que se pidió al mecanismo de protección que se emitiera un pronunciamiento público a favor de la organización y de la libertad de expresión, sin éxito. “Aquí es donde se ve una ruptura del diálogo. Cuando lo pedimos, que es algo sencillo y que no cuesta nada, nos fue negado porque dicen que no pueden ser juez y parte, cosa que no entiendo porque son el Estado”.

Señaló que los ataques se han incrementado cuando Artículo 19 ha intentado hacer su labor. Agregó que este ha sido el año en que más agresiones ha recibido la organización.