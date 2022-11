‘Esto no nos califica’: Ebrard sobre mexicanos que llevaron tequila a Qatar

El mundial de Qatar está a unos día de comenzar y los mexicanos ya dimos de qué hablar, para bien o para mal. En redes sociales circula un video de un aficionado nacional que metió una botella de tequila al país de la sede mundialista.

Esto llama la atención luego de que se anunciara que estaría prohibida la venta y consumo de alcohol durante los partidos de fútbol en Qatar.

Otro toque muy mexicano que se dio en Qatar fue cuando se captó a un mexicano llegando al aeropuerto con una bocina gigante en la espalda. Se reproducía ‘La canción del Mariachi’ a todo volumen, por lo que el compatriota no pasó desapercibido.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó ante este hecho y dijo que espera que lo vuelva a suceder. Lamentó que se esté proyectando una imagen equivocada de los mexicanos por una persona que no siguió las reglas.

‘’Esto no nos califica, debemos respetar las normal legales. México es conocido por tener una afición muy alegre, no conflictiva,, yo diría que mantengamos la buena imagen de México, eso no es necesario, aquí lo puedes encontrar, puedes comprar, pero todo está establecido por las leyes locales’', dijo el funcionario.

El secretario estuvo presenta en la inauguración del Centro México-Qatar. En su cuenta de Twitter ha compartido detalles de su visita a Doha, en el corazón de la Copa del Mundo.

‘’Este centro está diseñado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a los aficionados que vienen a disfrutar del futbol. Encontrarán aquí apoyo médico, consular, servicios de pasaporte y todo lo que tiene que ver con lo que podamos participar. Aquí encontrarán respaldo’', aseguró el funcionario.

Budweiser se queda con las ‘manos llenas’ tras la prohibición de venta de cerveza

La revocación de Qatar de un acuerdo para permitir que Anheuser Busch InBev vendiera cerveza Budweiser dentro de los estadios de fútbol de la Copa Mundial arroja una llave en los planes de marketing de la marca en el último minuto.

La medida pone de relieve los malentendidos entre la cervecera más grande del mundo, el país musulmán conservador y la FIFA, el organismo rector internacional del fútbol, sobre una sociedad que según Global Data tiene un valor de 72 millones de dólares.

También arrincona a AB InBev, ya que es poco probable que la cervecera quiera iniciar una gran disputa pública con el organismo secreto del fútbol y la nación anfitriona al igual que el torneo cuatrienal, el evento deportivo más grande del mundo y una bonanza de marketing global. se pone en marcha

Budweiser “tiene una relación a largo plazo con la FIFA y, por el bien de esta relación, probablemente no le dé mucha importancia”, dijo Simon Chadwick, profesor de deporte y economía geopolítica en SKEMA Business School.