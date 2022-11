‘¡Todos con Monreal!’ Más de 80 senadores cierran filas con la ‘corcholata’ de Morena

El senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia en 2024, recibió el espaldarazo de 88 senadores de Morena, PAN, PRI, MC, Partido Verde, PRD y del grupo plural, ante los ataques que ha recibido de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En un pronunciamiento conjunto, 39 senadores de Morena, 13 del PAN, 12 del PRI, 12 de MC, cinco del Partido Verde, tres del PRD y cuatro del grupo plural rechazaron las agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la República que representan la pluralidad del país.

“Repudiamos tanto los métodos, como los dichos de la gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que, desde el poder, haga uso de ellas para denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine una campaña de descalificación en contra de una persona, y que viole un amparo sin ningún escrúpulo con tal de continuar con su empeño de difundir falsedades y agresiones calumniosas”, expresaron.

Entre los firmantes se encuentra el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, así como los líderes parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de MC, Clemente Castañeda; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y del Partido Verde, Manuel Velasco.

Monreal publicó un video en el que agradeció el respaldo que sus compañeros le manifestaron a través de ese posicionamiento.

El también líder de la bancada de Morena expresó además, que al país le conviene contar con un Poder Legislativo independiente para que no se cometan excesos.

Dijo que la existencia de un contrapeso real, la existencia del equilibrio de poderes y la existencia de la autonomía de los mismos ayuda a construir mejores sociedades, con el objetivo de que se respeten los derechos y las libertades.

“Gracias, senadoras y senadores. Eso me compromete mucho más a ser plural, incluyente y respetuoso de todos. Soy maestro universitario, doy clases en el posgrado de la UNAM, soy maestro frente a grupo. Creo en el derecho, creo en la ley, creo que debemos respetar la Constitución y la norma jurídica. Y también creo en la conciliación del país. No más rencor, no más odio: conciliación, para que este país sea mejor, más justo, más próspero, más democrático”, añadió.