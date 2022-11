AMLO ironiza sobre ataques a Noroña en City Market: ‘Debe usa huaraches y no viajar en avión’

El diputado Gerardo Fernández Noroña causó polémica en redes sociales tras ser captado en un City Market.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves al diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien fue agredido mientras realizaba compras en una tienda City Market, un supermercado popular de productos Gourmet.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano satirizó los reclamos de los “aspirantes a fifí” y relató experiencias personales sobre casos similares a los del legislador del Partido del Trabajo (PT).

“Fue un diputado a un centro comercial como Soriana... ¡City Market! Yo ni sabía qué cosa era eso, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar -oiga, usted por qué está usted aquí- a Noroña, pero señoras. Eso es real, porque el que lucha por una causa justa no debe usar zapatos, sino huarache; no se puede poner traje, ni viajar en avión”, ironizó AMLO en Palacio Nacional.

“A mí me lo han hecho. Antes. Una vez iba una vez a Yucatán en avión y me dijo un señor -oiga, y por qué no se vino en camión-. Era yo opositor”, añadió.

Tras la agresión, el titular del Ejecutivo llamó, con todo respeto, a educar a los “conservadores” y los calificó de “racistas y clasistas”.

“No se dan cuenta que discriminan, no se dan cuenta que somos iguales. Ellos se sienten superiores. Confunden educación con cultura y piensan que si tienen títulos académicos ya tienen títulos nobiliarios”, afirmó.

‘Ningún fifí compra en City Market’

Tras la polémica, el diputado Fernández Noroña afirmó que ningún fifí compra en City Market y los acusó de ser clasistas.

“Vine al City Market de Cuernavaca, pero son más clasistas que en Polanco. Lo peor es que los que se sentían fifís, tenían un fenotipo que para que les platico. No es que considere la apariencia importante, pero para ellos sí lo es”, escribió el diputado en Twitter.

¿Cuánto gana Fernández Noroña?

Los diputados federales en 2022 perciben una dieta mensual neta de 74 mil 994 pesos con 77 centavos, de acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones para las y los Diputados Federales, Personal de mando y homólogos de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Canal del Congreso para el Ejercicio Fiscal 2022.

El documento señala que las y los diputados federales reciben como aguinaldo de fin de año una cantidad equivalente a 40 días de dieta bruta.

Tras las críticas que recibió en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña aclaró que él nunca ha hablado de “pobreza franciscana”.