AMLO espera que EU vote contra el bloqueo en Cuba en la ONU: ‘Sería una fiesta mundial’

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la esperanza de que Estados Unidos vote a favor de la resolución que condena el bloqueo a Cuba que se presentará este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Ojalá y el día de hoy que, tengo entendido se va a votar, pues que sea unánime la votación, a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente calificó la medida de “retrógrada, medieval e inhumana” por lo que espera que el gobierno estadounidense pueda recapacitar y retirarla.

“Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”, sostuvo.

En caso de que se haga de esta manera, López Obrador aseguró que sería el primer mandatario en felicitar a Joe Biden y a toda su administración por “demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio y que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos”.

“Yo la verdad quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy, sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmita a los integrantes del congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes de la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel porque sería sublime, de elevados valores”, adelantó.

#EnLaMañanera | #Cuba ha estado bajo un bloqueo económico de #EU a lo largo de 60 años. Hoy, en la #ONU se votará por eliminarlo, algo que #AMLO apoya: 'solo con la justicia, con el respeto a la soberanía y la cooperación entre los pueblos se puede vivir en un mundo mejor'. pic.twitter.com/JQnIKty3Sd — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 3, 2022

¿Qué se votará este jueves en la ONU?

La votación, que se realiza de forma anual desde hace 30 años en la Asamblea General de la ONU es una demostración pública contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos en 1962 para presionar un cambio de sistema político y social en la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder.

El debate sobre el tema arrancó este miércoles, en el que 30 países hablaron en contra del bloqueo. Rusia lo describió como “terrorismo económico” estadounidense.

La gran mayoría de los 193 países que conforman la Asamblea suelen votar a favor de la resolución mientras que Estados Unidos, entre algún otro país, vota en contra.

La votación no tiene carácter vinculante, por lo que Estados Unidos puede hacer caso omiso de la opinión del resto de los países.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha suavizado algunas medidas que su predecesor Donald Trump impuso para endurecer el bloqueo, pero la administración demócrata ha sido muy crítica del trato que el gobierno cubano dio a los manifestantes en la isla el año pasado.

Levantar el embargo requeriría la autorización del Congreso estadounidense en momentos de una intensa división política en ese país y justo antes de las elecciones legislativas de medio término la semana que viene.