‘Encinas es incapaz de falsear información’, dice AMLO por advertencia del GIEI

AMLO reiteró su confianza en Alejandro Encinas tras las críticas del GIEI a las pruebas presentadas en el informe del caso Ayotzinapa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el subsecretario Alejandro Encinas es incapaz de falsear información sobre el caso Ayotzinapa luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazara la validez de los mensajes de WhatsApp presentados como prueba en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.

“Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información y se tienen todos los elementos para sostener la investigación, se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, sostuvo el mandatario esta mañana.

Sobre los mensajes, López Obrador dijo que se trata de “elementos sólidos” de prueba y desacreditó el juicio del GIEI diciendo que se trata de un golpe del bloque conservador en su contra.

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos, que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así”, acusó.

‘Existen todas las pruebas’ sobre caso Ayotzinapa, dice AMLO

López Obrador reiteró que este problema es parte de las diferencias que surgieron dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) desde que se ordenó la detención de militares y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam involucrados en el caso.

“Lo que sucede es que pensaban que no íbamos a actuar y se iba a pasar el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones sobre todo al procurador Murillo Karam y a militares porque no tenían esa intención”, señaló.

El mandatario remarcó que a pesar de las diferencias, se cuenta con toda las pruebas para continuar con la investigación y con las detenciones correspondientes.

“Cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa pues se les descuadran sus cálculos pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía porque no esperaban que se actuara como se hizo pero tenemos un informe de la Comisión y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando”, agregó.