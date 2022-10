Pasa reforma de la Guardia aduana de Congresos locales

La reforma de la Guardia Nacional pasó ayer ya la aduana de la mayoría de los Congresos locales del Constituyente Permanente.

Una vez declarada su constitucionalidad por los legisladores federales, será turnado al Ejecutivo federal para la publicación del decreto que ordena que el Ejército continúe como apoyo en las tareas de seguridad pública hasta 2028.

Luego de que ayer se aprobó en los Congresos de Nayarit, Sonora, Estado de México e Hidalgo, se completó la cifra legal de los 17 estados que representan la mayoría de las entidades, al haber sido avalada antes en Tamaulipas, Campeche, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Sinaloa.

Por ello, al iniciar su visita ayer a Colima, y a pesar de las críticas y del rechazo de la oposición, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó de “positivas” y de “un éxito” sus visitas a los Congresos estatales las últimas dos semanas.

“Yo veo buen ánimo, buena respuesta, vamos a continuar los próximos 15 días para cubrir los 32 estados”, dijo. También reprochó al PAN y a MC que “no tienen ustedes el monopolio de la razón, afortunadamente”.

A la bancada panista le señaló que “no se vale la hipocresía de muchos de sus compañeritos, que con una mano toman el teléfono para pedir que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas les resuelvan los problemas en los estados, y con el otro van a decir que estamos militarizando el país. Es hipocresía vil”.

A los de MC les expuso que “entiendo que a veces es difícil, pero libérense, no va a pasar nada si votan ustedes contrario a la instrucción de Dante Delgado. Colima no es Leoncio Morán, a ese ya los colimenses le dijeron adiós. Apuéstele al fortalecimiento, a la seguridad y a la paz en Colima y en todo el país. Vote a favor, no los va a regañar Dante”.

“Esa alta clase de doctrina de seguridad nacional, a lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito, a Nuevo León, o con Alfaro, a Jalisco”, dijo. “Mucha hipocresía de mi amigo Samuel García, que, por cierto, voy a platicar con él el sábado”, adelantó.

“Cuando se inicia una cruzada para reconciliar y reconstruir al país, el enfoque no debe ser que las cosas se pueden solucionar con el abuso ni torciendo o aplicando la ley a contentillo”, dijo.

En el Congreso de Baja California Sur se dijo satisfecho de su labor y reafirmó que ya se prepara para promover también la reforma electoral. “Y no ando en campaña, no coman ansias, a lo mejor ya mero sí”, dijo.