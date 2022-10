Se defenderá autonomía del INE en el PRI, avisa Paredes

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el PRI no va a afectar ni la autonomía ni la organicidad del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó la senadora del PRI Beatriz Paredes.

En entrevista para el programa La Silla Roja del EL FINANCIERO Bloomberg, la exgobernadora de Tlaxcala, exdirigente nacional del tricolor y exembajadora de México en Brasil refrendó su interés en buscar ser la candidata del PRI a la Presidencia de la República en 2024.

“Me parece que este es un momento de la vida nacional donde todos los mexicanos que tenemos algo que aportar debemos entrarle. Me parece que vamos a vivir momentos muy delicados si la situación económica se sigue deteriorando, y tendrá toda la sociedad que encontrar nuevas alternativas”, dijo.

En la conversación con los periodistas Víctor Piz, Leonardo Kourchenko y Salvador Camarena, aseguró que el PRI no comparte la propuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca cambiar el modo de integración del órgano electoral.

-¿Hay viabilidad de una reforma que trastoque la composición del INE y que trastoque la forma en que se eligen los consejeros del INE? – le cuestionó Salvador Camarena.

-Desde mi perspectiva, no. Y desde lo que yo he escuchado en el seno del grupo del Senado, y con diputados muy relevantes, no. El PRI no va a afectar ni la autonomía ni la organicidad del Instituto Nacional Electoral, y no compartimos la propuesta del Ejecutivo en cuanto a cambiar el modo de integración del órgano superior del INE –reviró.

De acuerdo con la legisladora, el gobierno está interesado en debilitar a la autoridad electoral “para que esté minimizada o deteriorada, y no se evite una elección de Estado”.

Por ello consideró que los mexicanos deben “evitar que haya injerencia del gobierno en el proceso electoral de 2024.