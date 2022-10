AMLO idolatra a Lázaro Cárdenas, pero no lo conoce mucho: María de los Ángeles

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido, en más de una ocasión, que la Cuarta Transformación asume a Lázaro Cárdenas del Río como una fuente de inspiración y un ejemplo a seguir, “es una de las figuras históricas más inspiradoras para el gobierno que represento”, ha mencionado el mandatario, sin embargo, especialistas consideran que del discurso al hecho, ‘hay mucho trecho’.

AMLO “sí se refiere al general Cárdenas, pero tengo la impresión de que no lo conoce mucho, repite los lugares comunes como este asunto de la nacionalización petrolera. ¿En qué si se parece? En que lo que plantea el presidente es un regreso al nacionalismo del tipo energético y un profundo desprecio por los organismos internacionales”, apuntó la historiadora María de los Ángeles Magdaleno en EF Meet Point Virtual. ¿Ha reescrito la historia de México la 4T?

María de los Ángeles señaló que “Obrador pretende regresar al ferrocarril con su Tren Maya y este despropósito de una producción eutéctica e idealizar los trapiches cómo si viviéramos en el siglo XVI”.

“Se trata de anular a los opositores, eso es algo que no hizo Cárdenas, pero sí hace este presidente”, señaló la historiadora.

Una de las contradicciones entre AMLO y los ideales de Lázaro Cárdenas es en lo que competente a la contra reforma educativa. “De un solo plumazo, con un solo memorándum López Orador eliminó lo que se había avanzado en la materia (...) veamos quién es su asesor en materia educativa, Max Arriaga ese tipo de postulados ha fracasado, no ha triunfado en ninguna parte del mundo”.

En el 50 Aniversario Luctuoso de Lázaro Cárdenas AMLO lo reconoció como “el presidente que más amor y respeto ha profesado al pueblo”.

“Fue un mandatario que escuchaba a la ciudadanía, que convivía con los humildes y los desposeídos y que no permitió que el cargo lo separara de la gente común”, señaló el presidente.

En ese discurso el presidente se refirió a la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera como hazañas positivas de Cárdenas para la independencia y el desarrollo económico del país.

“Para quienes estamos empeñados en llevar a cabo la construcción de un país que no excluya a nadie, una economía que no deje a ninguno en la intemperie, una moral pública a prueba de lucros y ambiciones, una institucionalidad que no oprima y un Estado que tenga por fin último el bienestar de la población. (…) Su memoria es una presencia entrañable e irrenunciable en la nación que estamos construyendo”, comentó en esa fecha el presidente López Obrador.