Tamaulipas ya no ‘veta’ ni ‘sabotea’ las políticas de la 4T: Américo Villarreal

Tamaulipas ha decidido retirar el veto y el sabotaje a las políticas de la Cuarta Transformación, aseguró este miércoles 19 de octubre Américo Villareal, gobernador de la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina, realizada en Ciudad Victoria, el mandatario local agradeció la visita de AMLO a la entidad y afirmó que se restablecerá la colaboración entre el gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Federal.

“Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Optar por la recuperación de nuestra soberanía energética y el combate a la corrupción, la verdadera división de poderes, el respeto a los Derechos Humanos y los programas de bienestar”, dijo el gobernador ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el gobierno anterior, se siguió endeudando al estado y se apartaron de las estrategias de seguridad del Gobierno de México al continuar por la vía de la violencia y el alarde de la capacidad de fuego para imponer con violencia y autoritarismo una seguridad ficticia”, añadió.

En este contexto, Américo Villareal presumió que los primeros contactos que ha tenido con el gabinete de AMLO han tenido “excelentes resultados” y que logró “avances sustantivos” en materia de infraestructura para Tamaulipas.

“Lo que inició aquí en Tamaulipas, desde el 1 de octubre, es un cambio de raíz y de fondo con un gobierno humanista que observa la máxima de: ¡por el bien de todos, primero los pobres!”, señaló el nuevo gobernador.

AMLO ofrece ‘echar la mano’ a Tamaulipas y a Américo Villarreal

Tamaulipas al fin tiene la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la llegada de Américo Villarreal al gobierno estatal, el mandatario federal señaló que intensificará todas las acciones y programas de la Federación en la entidad.

“Vamos a apoyar en todo, lo hemos hecho aun en situaciones de dificultad porque independientemente de las diferencias partidistas o políticas, tenemos que atender a la gente, atender al pueblo”, señaló López Obrador.

“El pueblo que quiere ser libre, lo será y eso fue lo que demostró Tamaulipas, decidió cambiar y eso fue muy importante, es histórico. Es cosa de no perder el impulso y que la gente vea que no fue en vano el estar haciendo colas, aguantar amenazas, quedarse callados y el votar en secreto para que se diera el cambio en Tamaulipas. No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas, el doctor Américo es garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias”, sentenció el presidente.