Digna Ochoa: A 21 años del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos

Este 19 de octubre se cumplen 21 años del asesinato de Digna Ochoa, abogada mexicana y defensora de derechos humanos, quien fue hallada sin vida en su despacho ubicado en la Ciudad de México.

“El caso de Digna es emblemático por varias razones, no sólo porque su crimen fue cometido contra una defensora y mujer, sino por el papel de las autoridades. Tenemos una investigación plagada de estereotipos de género, que no es objetiva, es una ‘sobreinvestigación’ de 40 mil hojas no útiles que hizo la Procuraduría para fortalecer un perfil de Digna”, señaló Karla Michel Salas, abogada defensora en el caso de Digna Ochoa.

Digna Ochoa y Plácido fue una muy sobresaliente abogada defensora de derechos humanos. Fue galardonada con diversos premios internacionales en reconocimiento por su trabajo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destaca que a lo largo de su trayectoria trabajó en casos en los que funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Procuraduría General y de las fuerzas armadas, estaban involucrados en graves violaciones de derechos humanos.

“Luchó para que se descubriera a los autores de tales violaciones y se presionara a las autoridades para colocarlos en manos de la justicia”.

Antes de ser asesinada, Digna Ochoa fue víctima de diversas amenazas y secuestros. El primero de estos se presentó el 9 de agosto de 1999 cuando fue secuestrada durante cuatro horas por desconocidos, quienes le sustrajeron su pertenencias e identificaciones personales.

El 3 de septiembre del mismo año, recibió en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (PRODH), lugar en el que laboraba, un paquete de correos con amenazas.

No fue suicidio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que desde el día de la muerte de la licenciada Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001, el Estado dio inicio a una investigación que duró cerca de diez años, en la que se practicaron diversas diligencias forenses, químicas, balísticas, informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, fotográficas, entre otras.

En el informe 61/19, la CIDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación la cual determinaba que Digna Ochoa había fallecido por fue suicidio. El órgano encontró omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas de balística.

Estado mexicano ofrecerá disculpa pública

A 21 años del asesinato de Digna Ochoa, el Estado mexicano llevará a cabo un evento, en el Centro Cultural Los Pinos, en el que asumirá el reconocimiento de responsabilidad y ofrecerá disculpa pública por la responsabilidad internacional que se generó en materia de derechos humanos.