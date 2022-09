AMLO, ‘amurallado’: Blindan Palacio Nacional previo a marcha por normalistas de Ayotzinapa

Desde tempranas horas de este lunes se instalaron vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional previo a las manifestaciones por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se mantienen resguardando el edificio y se mantienen desplegados en las calles aledañas del Centro Histórico.

Mientras afuera del recinto se instalaba desde muy temprano el cerco de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviaba, en su conferencia matutina, un abrazo a los padres y madres de los 43 normalistas declarando a este 26 de septiembre como día de luto nacional.

“Hoy es día de luto nacional porque se conmemoran los ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación que se ha avanzando, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia”, refirió el mandatario.

Asimismo, el presidente aseguró que la filtración sin testar del caso Ayotzinapa ocurrida el fin de semana, no obstaculizará la justicia, a pesar de las intenciones políticas y “de mala fe” que llevaron a su publicación.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe. Pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Lo demás es, con todo respeto, una actitud de zopilotes (...) A lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, pero nada más que este no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia y de Estado”, asestó AMLO.

Voz de los Desaparecidos en Puebla exige justicia

Integrantes del colectivo “Voz de los Desaparecidos de Puebla” se concentraron afuera de Palacio Nacional para colocar en las vallas metálicas fotografías de personas desaparecidas acompañadas con leyendas para exigir su localización.

El contingente que, por primera vez participará en la marcha de Ayotzinapa, coreó consignas contra el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa Huerta.

“En Puebla tenemos a un gobernador que miente y oculta la desaparición”, gritaron los manifestantes.

La fundadora del Colectivo, María Luisa Núñez, acusó ante medios de comunicación que Miguel Barbosa ha empleado un discurso revictimizante.