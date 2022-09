Sismos en México: Estas entidades del país son a prueba de temblores

En estos estados de México los sismos no existen o son poco percibidos. (Cuartoscuro)

Las experiencias de los sismos del 19 de septiembre de 1985, 2017 y ahora el de 2022 de este lunes han marcado a muchos mexicanos, sobre todo a los de la Ciudad de México, que han representado momentos de inflexión para el país. Pero ¿sabías que hay regiones en la República Mexicana en donde los temblores brillan por su ausencia o casi no se sienten?

En México, dicen los especialistas, los sismos ocurren con mayor frecuencia a diferencia de la mayoría de los países del mundo por las llamadas placas tectónicas, por está razón nuestro país es una zona de alta sismicidad, ya que el territorio que compone al país está distribuido en cinco de estas estructuras: las placas de Norteamérica, de Cocos, del Pacífico, de Rivera, y del Caribe.

La mayor parte del territorio continental pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico; en el litoral del Pacifico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

¿En qué estados de México no tiembla?

Al ubicarse entre estas cinco placas tectónicas y sus movimientos paulatinos, hacen a México más susceptible a temblores y terremotos que otros países. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera.

Zonas de alto, medio y bajo riesgo por sismos en México. (Cenapred)

También por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Sonora, Baja California, Baja California Sur y, por supuesto, la Ciudad de México, que aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor sísmico de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) divide al país en cuatro zonas sísmicas:

Zona A

Es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10 por ciento de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

Zonas B y C

Son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70 por ciento de la aceleración del suelo.

Zona D

Es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de temblores es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 por ciento de la aceleración de la gravedad.

Los estados privilegiados donde no tiembla o casi no se sienten los sismos pertenecen a la Zona A que son: Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.