Preocupa a AN que los priistas voten por la ‘militarización’

El senador panista Damián Zepeda externó su “preocupación” de que la bancada del PRI en el Senado, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, vote a favor de la reforma constitucional para ampliar la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El sonorense deseó, en entrevista con el periodista Guillermo Ortega Ruiz para EL FINANCIERO Bloomberg, que el bloque de contención en la Cámara alta, conformado por PAN, PRI, PRD, MC y el grupo plural, pueda mantenerse y, sobre todo, “sumar esfuerzos” para rechazar la minuta, planteada por el PRI en San Lázaro y adoptada por Morena.

-¿Consideras que se sostendrán los senadores priistas? –se le cuestionó.

-Yo espero que sí, porque en el Senado, toda la oposición, incluyéndolos, rechazamos la Guardia Nacional militar, en aquel entonces (2019). Sin embargo, pues debo decirte que he escuchado algunas declaraciones estos días (...) que me preocupan, pero yo espero que todos podamos sumar esfuerzos –respondió.

El exdirigente del PAN destacó que si el Senado no aprueba la minuta que modifica el artículo quinto transitorio, se rechazaría y, en términos prácticos, no pasaría nada, ya que en 2019, cuando se aprobó la reforma constitucional, se otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco años para echar mano de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el cual vence en 2024.

“Nosotros les dimos un permiso cuando se aprobó la Guardia Nacional para que se pudiera fortalecer y capacitar policías, prepararlos, invertir, fortalecer las policías estatales y municipales. Le dimos un permiso a las Fuerzas Armadas para ayudar. Que no cuenten cuentos, eso se acaba hasta 2024″, dijo.

Por otra parte, consideró que el PAN, tras la decisión del líder del PRI, Alejandro Moreno, de no respetar los acuerdos establecidos en la coalición Va por México, no enfrenta una crisis, sino una “oportunidad” para deslindarse de aquello que es “dañino” y que no está trabajando en su conjunto por detener el daño que Morena está causando al país.