Sismos del 19S: La UNAM explica cuáles son las diferencias entre el de 1985 y el de 2017

El 19 de septiembre es una fecha marcada en la historia de México por la sacudida de dos sismos que dejaron muertes y daños a inmuebles en diferentes estados del país, principalmente en la Ciudad de México. Estos siniestros ocurrieron en 1985 y 2017, respectivamente.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que estos dos eventos tienen diferencias en cuanto al daño de inmuebles, principalmente.

Lo anterior es explicado por el investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la institución, Raúl Valenzuela Wong, quien dice que luego del sismo de 1985 se avanzó en materia de prevención, con mejores reglamentos de construcción para evitar que se cayeran edificaciones.

“Se ha avanzado en los reglamentos de construcción y debemos cumplir con ello para estar mejor preparados en la ocurrencia de un próximo fenómeno de esta naturaleza, lo que representa, sin duda, una problemática que también es de tipo económico y social, por los costos para edificar los inmuebles de mejor manera”, dijo Wong.

el especialista de la UNAM dijo que “lo ideal” era que durante el sismo de 2017 “no se nos hubiera venido abajo ningún inmueble, lo cual nos indica, quizá, que había o existen edificios viejos que no han sido reforzados, o que no dan cumplimiento con los estándares más actuales de construcción”.

Raúl Valenzuela Wong aseguró que las acciones sociales, académicas y de política pública deben estar enfocadas a “prevenir” y no a “predecir” los sismos, y que el siniestro de 2017 ha dejado “lecciones y enseñanzas” a las autoridades de que “falta camino” para garantizar que las construcciones estén bien hechas y que México esté mejor preparado.

Principales diferencias entre los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017

Magnitud : El sismo de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 grados, mientras que el de 2017 fue de 7.1.

: El sismo de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 grados, mientras que el de 2017 fue de 7.1. Epicentro : En 1985, el epicentro fue en el océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán; mientras que en 2017 ocurrió a 120 kilómetros de la capital del país, en la placa oceánica de cocos.

: En 1985, el epicentro fue en el océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán; mientras que en 2017 ocurrió a 120 kilómetros de la capital del país, en la placa oceánica de cocos. Muertes: El sismo de 1985 dejó, según organizaciones civiles, un saldo de 20 mil muertes; mientras que el de 2017, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), dejó 219 personas fallecidas.

Sismos de alta magnitud en México: ‘más habituales de lo que quisiéramos’

El investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM asegura que para que un sismo se repita en un mismo sitio deben pasar muchos años, ya que es un proceso que toma tiempo.

Hay lugares en el mundo en los que ocurren sismos de manera más frecuente que en México; sin embargo, estos eventos son más “habituales de lo que quisiéramos”.

En lo que va del siglo XX y XXI se han detectado cuatro sismos por encima de los 8 grados: