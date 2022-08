Prisión preventiva ‘es injusta, encarcela a quien aún no es culpable’: Morales Lechuga

La prisión preventiva oficiosa es un exceso, viola tratados internacionales firmados por México y es injusta, ya que mantiene en la cárcel a personas sobre las cuales hay presunción de inocencia y penalmente no son responsables de ningún delito, dijo el jurista Ignacio Morales Lechuga.

“El 42 por ciento de los internos en los penales de México se encuentra sin sentencia”, recordó al subrayar que las prisiones están llenas de “presuntos inocentes”.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, el exprocurador criticó la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este tema.

“El Presidente no tiene calidad para hacer esas proclamas, él lo único que ha recomendado contra la delincuencia organizada son abrazos y no balazos, y los abrazos corresponden, en todo caso, a un régimen de impunidad, no a un régimen de derecho, y él ha ordenado, y ahí se autoinculpó, cuando ordenó la liberación de Ovidio Guzmán”, recordó.

Negó que quitando la prisión preventiva oficiosa, como lo propone el ministro Luis María Aguilar en un proyecto que la Suprema Corte discutirá en los próximos días, se vaya a soltar a cientos de supuestos criminales.

Morales Lechuga aplaudió la ponencia del ministro.

“Es la llamada de atención de un ministro para decir: ‘se están pasando de la raya, esto no puede ser porque están llenado las cárceles del país de presuntos inocentes’”, agregó.

El también exembajador de México en Francia consideró que el clamor que lleva en el fondo el proyecto del ministro Aguilar es justicia pareja para todos y no que no se aplique de forma selectiva, como ocurre en la actualidad.