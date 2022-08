Vacunas COVID de COVAX: Estas son las aprobadas por Cofepris

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una denuncia contra el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), conformado por 190 países, por el incumplimiento en la entrega a México de dosis contra el virus del SARS-CoV-2, que el Gobierno pagó por adelanto a un costo de 75 millones de dólares.

El mecanismo COVAX nació con el objetivo de reunir a gobiernos, organizaciones mundiales de salud, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, para brindar un acceso equitativo a diagnósticos, tratamientos y vacunas contra el COVID-19. El acuerdo contempla que, todos los países participantes, independientemente de los niveles de ingresos, tendrán igual acceso a estas vacunas una vez que se desarrollen.

COVAX solo utiliza vacunas aprobadas por la OMS, por lo que hasta el momento solo tiene acuerdos de suministro con ocho vacunas: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer, Sinopharm y Sinovac.

En el caso de México, las vacunas anti COVID aprobadas por Cofepris del mecanismo Covax son: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac y Sinopharm.

Las autoridades mexicanas no han informado hasta el momento cuántos envíos se han incumplido ni desde cuándo se vienen dando las demoras.

“Hemos estado buscando un acuerdo, siendo tolerante porque se trata de un organismo internacional, pero no somos encubridores, además hace falta también una renovación en esos organismos internacionales”, agregó el gobernante.

López Obrador declaró en abril que México solicitaría al mecanismo multilateral COVAX un lote de biológicos para vacunar a todos los niños mexicanos, quienes fueron los últimos en ser incorporados al plan nacional de vacunación impulsado por el gobierno desde finales del 2020.

En septiembre del 2020 México anunció su incorporación al plan mundial de distribución equitativa de biológicos liderado por la OMS y la Alianza Mundial de Vacunas (GAVI). En el marco del mecanismo COVAX México contrató 51.5 millones de dosis durante el 2021.

El fracaso de COVAX

Está claro que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no logró reunir apoyo para COVAX y responsabilizar a las naciones ricas por no cumplir con sus compromisos de vacunas mientras acumulaban la mayor parte de las dosis del mundo, según AIDS Healthcare Foundation (AHF). A la luz de esto, AHF pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que nominen y elijan un nuevo director general de la OMS, un líder que pueda movilizar y coordinar los recursos necesarios para garantizar que las personas en países de ingresos bajos y medianos tengan acceso a vacunas que salvan vidas.

COVAX , que fue promocionado como el mejor mecanismo para llevar vacunas a los países más pobres del mundo, lamentablemente no ha tenido éxito hasta la fecha. El jefe de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, no logró asegurar los recursos necesarios para garantizar que el mundo en desarrollo tenga un acceso equitativo a las vacunas y no luchó por las exenciones de patentes de vacunas desde el principio, lo que podría haber impulsado la producción mundial. Los objetivos de vacunación de COVAX también se establecieron demasiado bajos en el 20 por ciento de las personas en 92 países de bajos ingresos cuando la OMS declaró que el 70 por ciento necesitaba vacunarse para detener el COVID-19.

“Las vacunas son los mejores activos que tenemos para proteger a la población mundial del nuevo coronavirus; el Dr. Tedros lo sabe muy bien, por eso es tan decepcionante ver el estado del acceso a las vacunas y la respuesta pandémica hoy”, dijo AHF Africa. Jefa de la Oficina Dra. Penninah Iutung. “Una persona en su posición no se renueva cuando tantas personas y naciones sufren una disparidad tan amplia en el acceso a las vacunas. Es hora de nombrar a un nuevo Director General de la OMS que pueda cambiar la respuesta y proporcionar a las personas del continente africano y de otros países en desarrollo las vacunas que necesitan para protegerse de la COVID-19 y recuperarse de la pandemia”.

Se espera que COVAX se quede casi un 30 % por debajo de su objetivo de 2 mil millones de dosis para fines de este año, y los lanzamientos de vacunas en muchos países han sido lentos y descoordinados, con cientos de miles de dosis vencidas o sin usar .

Con información de AP