Regreso a clases 2022: Profeco analiza útiles escolares y esto encontró

¡Ya viene el regreso a clases! Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un estudio sobre la calidad de diversos útiles escolares.

La Profeco analizó 34 cuadernos de tamaño profesional; nueve pegamentos en barra; seis tipos de reglas de plástico; 12 cajas de lápices de colores; 14 bolígrafos de tinta azul; 10 gomas blancas; ocho pegamentos líquidos; siete tijetas y seis tipos de barras de plastilina.

Los artículos pasaron por diversas pruebas físicas para verificar si cumplían con la información ofrecida a consumidores, así como algunos otros para saber si las plumas chorreaban, para comparar el adhesivo y la parte retráctil de las barras de pegamento, grumos, medidas, ralladuras y otros posibles desperfectos en todos los materiales.

Esto fue lo que se encontró.

Cuadernos profesionales

Se analizaron 34 cuadernos profesionales plastificados de marcas como Scribe, Norma, First Class, Estrella y U-Pak. Profeco determinó que todos los cuadernos muestran completa la información para consumidores.

Algunos de los cuadernos resistieron al desprendimiento de la pasta. U-Pak tuvo algunos cuadernos con tinta corrida. Las pastas de los cuadernos Estrella (90 páginas) y Sazz (100 horas) resistieron bien a la absorción de agua.

Los cuadernos que resisten suficiente a la goma de borrar son: Nine to Five (100 hojas), Back 2 School (100 hojas) y Sazz (100 hojas).

Barras adhesivas

La Profeco analizó barras de pegamento adhesivo de entre ocho hasta 59 pesos por unidad, de marcas como Estrella, Kores, Pritt, Office Max, Office Depot y Resistol, entre otras.

Se encontró que la barra de Pelifix no cuenta con información completa. Sin embargo, todos los productos contienen “un poquito más” de pegamento que el que anuncian.

Los adhesivos más útiles fueron el Kores (8g), con 107.2 por ciento; y Resistol (10g), con 102.2 por ciento.

También obtuvieron una calificación de ‘Excelente’ en la categoría de mayor fuerza adhesiva las barras de Kores (8g), Estrella (8g) y MAE (9g).

Reglas

Sobre las reglas de plástico de 30cm, se analizaron las marcas de Office Depot, Dietrix, Pelikan, Inspira, Petigón y Office Max.

El modelo de Office Max no presenta información completa, pues no se identifican las medidas de centímetros y pulgadas en el plástico. El modelo de Dietrix, en tanto, se fractura y astilla tras la prueba de flexión. Y tienen fracturas (aunque no astillan) las opciones de Office Max y Petigón.

Todos los modelos evaluados fueron exactos en su escala y tuvieron una línea de trazo correcta.

Cajas de colores

La Profeco tomó como referencia las cajas de colores de Pentel, Norma, BIC, MAE, Pelikan, Office Depot, Leoncito y Kores.

La única con una calificación de “Excelente” fue Pentel (12 colores), de 71 pesos por caja. Las demás (algunas incluso más caras) obtuvieron “Muy Bien”.

La procuraduría indicó que ningún modelo tuvo defectos o fallas a simple vista y todos ofrecían información completa.

Duran más las cajas de colores de Leoncito (12 piezas), MAE (12 piezas) y Office Depot (12 piezas). Las puntas más resistentes las tienen los lápices de colores de BIC y Pelikan.

Bolígrafos

La autoridad revisó los bolígrafos azules de BIC, Bolex, Office Max, Pentel, Kores, Zebra, MAE y Office Depot.

Ninguno de los modelos mostró chorreos o trazos con manchas.

Se enfatizó que de BIC Cristal, Bolex y Pentel superaron los mil 800 metros lineales de escritura.

El bolígrafo de tinta azul con mayor rendimiento de escritura fue BIC Cristal, Bolex (Mediano y Grip), Office Max (punto mediano y Crystal) y Pentel. El que tuvo el nivel más bajo de escritura fue el bolígrafo de MAE (triangular).

Gomas para borrar

La autoridad revisó las gomas de borrar de Office Depot, Office Max, Inspira, Pente, Dietrix, Kores, MAE y Pelikan.

Las gomas que menos se desgastan son Kores Eraser KE20, Office Max y Pentel de cuatro unidades. Y las que mejor borran son Inspira (INP-07) y Office Depot.

Pegamento líquido

La procuraduría seleccionó marcas como Kores, Resistol, Dietrix, Bully, MAE y Office Max.

La mejor fuerza adhesiva en papel la tienen los resistoles Bully (110g), Dietrix (125g), Kores (125g), Office Max (120g) y Resistol (110g). Para pegar en madera las mejores opciones son Adherol (120g), Kores (125g) y Resistol (110g).

El precio promedio por unidad es de 20 a 29 pesos.

Tijeras

La autoridad analizó las marcas MAE, Pelikan, Petigon, Dietrix, Inspira y Kores.

Sobre Kores, se señaló que no cumple con las medidas adecuadas e incluso obtuvo un sello de “Es un peligro para los niños”.

Todas las marcas tuvieron rebabas o puntos de oxidación, como Dietrix, Inspira, Kores, Petigon y Pelikan . Sin embargo, la Profeco señaló que todas estas tienen un ángulo de filo que es seguro para niñas y niños.

Plastilina

Las marcas analizadas fueron Colorim, Pelikan, Silver y Scool, con precios de 10 a 14 pesos por barra de plastilina.

La Profeco calificó con “Excelente” a las opciones de Colorim Combate (140g), Colorim Colorcitos (180g) y Silver (170g). Y con “Muy Bien” las opciones de Colorim Plastilina Popular (200g), Pelikan (180g) y Scool (170g). Todos los modelos contienen un poquito más de producto que el que se declara en el empaque.

Las plastilinas más suaves para maniobrar son Colorim Combate y Colorim Colorcitos.

La información completa sobre el estudio puedes consultarla en la Revista del Consumidor de Profeco, en el número de Agosto 2022.