Rafael Caro Quintero estaba solo cuando fue detenido, revela elemento de la Marina

A casi una semana de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, este jueves se revelaron nuevos detalles del operativo que montó la Marina para capturar al capo mexicano.

En entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui, el jefe de la Unidad de Comunicación de la Marina Armada de México, José Orozco Tocaven, confirmó que ningún elemento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ayudó al operativo de la Unidad de Fuerzas Especiales de México.

Incluso, refirió que existe un acuerdo con el país vecino del norte para intercambiar información, así como con otras naciones del sur, pero, sostuvo, en esta ocasión los agentes estadounidenses no participaron en la aprehensión.

“Lo que sí existe es un acuerdo de intercambio de información entre la Marina, la DEA y muchas otras instancias de Estados Unidos. Este intercambio de información es el que nos permite a nosotros y a los demás países asegurar objetivos importantes”, señaló.

La Marina llevaba varias semanas siguiéndole el rastro a Caro Quintero, pues el “narco de narcos” se movía tranquilamenteen San Simón, un poblado muy pequeño en Choix, Sinaloa, lugar que es inaccesible para los que no habitan este sitio, además de que no aparece ni en Google Maps.

“Una vez que el área de inteligencia tiene bien limitado cuál es el blanco y el momento preciso para asegurarlo, es cuando entra la Unidad de Operaciones Especiales. Llegaron en helicópteros de la Marina y tomaron al objetivo”, explicó Orozco Tocaven.

El contralmirante agregó que el líder del cártel de Guadalajara estaba solo, por lo que los pistoleros descartaron la posibilidad de acercar a auxiliar al capo ante la magnitud del despliegue de las fuerzas armadas.

Ante esto, Caro Quintero intentó escapar y se escondió entre matorrales, pero un elemento canino de la Semar, llamado Max, lo encontró en un área de mucha vegetación.

“No fue encontrado en un primer momento en el lugar donde ya lo esperaban; lograron ubicarlo al peinar la zona con la ayuda de un canino. En total, el despliegue duró dos horas”, especificó.

Por último, reafirmó que el narcotraficante mexicano no opuso resistencia en el momento de su detención: “No hubo un solo disparo, no fue requerido eso, no hubo resistencia, en cuanto se detectó el blanco, él mismo no opuso resistencia”.