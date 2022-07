Freno del INE a ‘corcholatas’ de Morena es una ‘camisa de fuerza’, asegura Ramírez Cuevas

El Instituto Nacional Electoral (INE) se extralimita con el freno que colocó a algunos funcionarios y ‘corcholatas’ de Morena a la Presidencia en 2024, pues parece una camisa de fuerza cuando como ciudadanos tienen derechos político electorales, comentó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, en entrevista con medios, luego de que la autoridad electoral sí libró a él de dicho freno.

“Creo que cualquier ciudadano, y en ese caso cualquier funcionario que tenga una aspiración política, más allá del cargo actual, tiene que esperar a los tiempos electorales, eso me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que quieran poner una camisa de fuerza a cualquier ciudadano que quiera omitir una opinión en su tiempo libre, incluso de postularse, claro, tienen que respetar los tiempos electorales porque son sancionables esas conductas”, comentó.

Detalló que asistió al mitin de Morena que se realizó en Toluca, Estado de México, en junio.

“Acudí como ciudadano, y en esa calidad tengo derechos políticos, no hay que transgredir ese derecho, siempre y cuando se respete el ámbito y espacio del funcionario público”.

‘El INE se extralimita’

Además, Ramírez Cuevas consideró que el INE se “extralimita”, pues incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sancionado en un inicio cuando ni siquiera acudió a los eventos, dado que fue incluido en las quejas ingresadas ante el INE por partidos de oposición.

“El PAN, el PRI, el PRD están a la caza de cualquier pretexto para buscar sanción al Presidente. Hemos visto cómo sistemáticamente han intentado censurar la conferencia de prensa de las mañanas buscando todo tipo de pretexto e intentando reducir la comunicación del gobierno a propaganda; se abusa de la figura de la denuncia más con fines políticos que legales”, aseguró.

La prohibición de asistir a mitines de Morena

El miércoles, la Comisión de Quejas del INE quitó la tutela preventiva contra 15 personas que no asistieron a los mítines de Morena realizados en el Estado de México y Coahuila, o solo asistieron a uno, entre ellos el vocero de la Presidencia y el Ejecutivo federal.

Sin embargo, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral, mantuvo la prohibición de ir a mítines a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y aspirantes a la presidencia, así como a líderes de Morena, algunos gobernadores y legisladores.

Ramírez Cuevas resaltó que los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación (4T) deben dedicar todo el tiempo posible a la administración pública: “Les queda muy poquito tiempo a los que aspiran a algún cargo público, si a caso unas horas, así que yo no sé cómo le van a hacer”.

De acuerdo con las autoridades electorales, los mítines referidos podrían ser una campaña orquestada que podría implicar actos anticipados de campaña.