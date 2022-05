Niega DNV uso de fotos de Google en dictamen del derrumbe de la línea 12

La empresa noruega DNV fustigó la observación del Gobierno de la Ciudad de México relacionada con el uso de imágenes de Google en su dictamen para establecer la causa-raíz del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro.

“Las imágenes no se usaron en el dictamen técnico estructural. Se usaron para identificar elementos valiosos sobre la progresión de los daños que se estaban acumulando en el sitio de la falla desde 2014″, aseguró en una carta de respuesta al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Señaló que las fallas detectadas en las imágenes fueron corroboradas con observaciones realizadas durante la investigación en el sitio del colapso que mató a 26 personas y causó lesiones a más de 100.

Defendió el reporte en su integridad, sin aceptar cambio alguno, como pidió la administración capitalina, y advirtió que “cualquier experto en metodología del Análisis Causa de Raíz podría confirmar que el reporte no es deficiente y que cumple con los criterios de expertos internacionales”.

Sobre el supuesto conflicto de interés porque una década atrás un abogado de DNV demandó por la vía electoral al actual Presidente de México, señaló: “No es factible invocar un posible conflicto de interés cuando no es aplicable al referido personal, por no tener la calidad de servidor público y, más allá, cuando dicho personal no participa en la elaboración, ni tiene poder de decisión sobre el entregable objeto del contrato y menos aún cuando el único elemento en que se basa esta premisa es el ejercicio de un derecho personal, hace una década”.

En tanto, ayer el director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, ofreció una conferencia para dar a conocer los avances en la rehabilitación y mejoramiento de siete curvas en el tramo subterráneo, que abarca de las estaciones Atlalilco a Mixcoac.

Apuntó que estos trabajos disminuirán los costos de mantenimiento a las vías entre 30 y 40 por ciento anualmente, ya que se mejorará la geometría de la vía, tanto en el alineamiento como en el perfil para reducir el desgaste ondulatorio.

En conferencia, realizada en el túnel de la estación Zapata de la Línea 12, Calderón Aguilera señaló que la rehabilitación tiene la finalidad de sustituir rieles, durmientes y balasto, por elementos de mayor dureza, así como realizar el mejoramiento de la sub-base que soporta a dichos elementos de la vía.

Detalló que actualmente se realiza el retiro de 9 mil 300 metros de riel tipo RE115, que será sustituido por riel tipo UIC60, así como 25 mil metros de balasto y 7 mil 800 durmientes por unos de mayor dureza.