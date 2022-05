‘Jamás autoricé’: Chumel Torres pide quitar su imagen de campaña de Va Por México

La alianza “Va por México” (PRI-PAN-PRD) presentó en conferencia de prensa un collage con cientos de fotografías de personajes públicos, ambientalistas, políticos, periodistas, etc, y quienes presuntamente son víctimas de persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el nombre ‘En contra de la persecución política’, la oposición reveló este mural durante la presentación de su contrapuesta de reforma electoral.

Los líderes de los tres partidos advirtieron que llevarán las denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta campaña de “persecución política” del gobierno de la 4T.

“Estamos viviendo épocas en que quienes nos gobiernan quieren acabar con nuestras libertades (...) aquí se muestran las personas que han sido amenazadas, no vamos a permitir que en México se instaure una dictadura, no nos importan las amenazas”, señaló Alejandro Moreno, líder del PRI.

Por su parte, el dirigente del PRD, calificó la actitud de la presente administración de “fascista” y “autoritaria” y acusó que “no solo legisladores, sino también comunicadores y gente de la sociedad civil” han sido víctimas de este gobierno.

Tras darse a conocer las imágenes, Chumel Torres se inconformó con la acción ejercida por “Va Por México”, ya que aseguró que él no autorizó que utilizaran su fotografía para dicho propósito, por lo que exigió a los legisladores retirarla.

“Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso”.

Hoy la Alianza VaPorMexico presentó un quiensabequé



En la imagen usan una foto mía dizque en contra de quiensabequé



Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso



Quítenla @PRI_Nacional @AccionNacional @PRDMexico pic.twitter.com/7UJ6ExSCJt — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 2, 2022

La periodista Carmen Aristegui también manifestó su inconformidad por estos hechos.

Durante la transmisión de su programa Aristegui Noticias, señaló lo siguiente:

“En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de estos partidos políticos para poner mi fotografía ahí”.