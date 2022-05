Horcasitas se dice inocente de tragedia de la línea 12; su defensa acusa impunidad para Florencia Serranía

Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, se dijo inocente de cualquier responsabilidad por la tragedia de la Línea 12 del Metro. En tanto, su abogado Gabriel Regino, acusó que existe fuero de amistad e impunidad hacia Florencia Serranía, ex directora del Metro, quien ni siquiera ha sido llamada a declarar.

“No sé le ha tocado ni con él pétalo de una rosa”, acusó.

Horcasitas y su abogado dieron breves declaraciones al final de la audiencia en la que se iba a imputar a 10 personas, entre ellas a Horcasitas, por homicidio, lesiones y daño en la propiedad culposas, por el caso de la Línea 12.

Al final, la sesión se difirió, por cuarta ocasión, para el 6 de junio a las 10:00 horas.

Horcasitas dijo que él siempre ha estado y seguirá estando a disposición de las autoridades.

“Cuántas veces me necesiten, aquí estaremos, he dicho que doy la cara, hemos ofrecido colaborar con las investigaciones, soy inocente absolutamente, cuántas veces me requieran, aquí estaré”, refirió.

En tanto, Regino pidió que se cite a declarar a Florencia Serranía, quien fuera directora del Metro al momento de la tragedia suscitada la noche del 3 de mayo de 2021. Consideró que las autoridades de la Ciudad de México protegen a Serranía.

“En México se dijo que ya no existe el fuero, pero en la Ciudad de México subsiste el fuero de amistad para Florencia Serranía quien se mantiene en la impunidad y que en ningún momento ha sido citada a declarar ante la Fiscalía, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa”, acusó Regino.

Regino se dijo convencido de que la causa de la tragedia es la falta de mantenimiento, como lo acreditan los dictámenes de Carso, del gobierno de la Ciudad de México y el último dictamen causa-raíz de la empresa noruega DNV.

“Por esa razón estamos solicitando que sean citados a comparecer y a declarar todos los responsables de mantenimiento del Metro durante la administración de Miguel Ángel Mancera, que es quien inicia el funcionamiento de esta obra, más la responsable del mantenimiento de la presente administración, es decir, Florencia Serranía”, señaló.

Dijo que sus representados y en especial Horcasitas está presente y estará presente cuantas veces sea necesario.

“No queremos que no haya impunidad, pero no vamos a permitir ninguna arbitrariedad… no vamos a permitir ningún proceso penal sin que se involucre a los verdaderos responsables incluyendo a Florencia Serranía”, aseguró.

Dijo que la audiencia de imputación no se ha podido iniciar derivado del apresuramiento con el que la fiscalía ha pretendido imputar a personas ajenas e inocentes.

Además, señaló que, a diferencia que se le está dando al consorcio constructor, la fiscalía capitalina no les ha permitido a los ex servidores públicos que pretende imputar, acercarse a las víctimas para llegar a un acuerdo repertorio.

“La respuesta de la Fiscalía es no, no darnos autorización, bajo ningún argumento más que la convicción política de que nuestros representados lleguen a un proceso penal”, indicó.