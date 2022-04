Voto electrónico será una opción; aún habrá casillas en comunidades sin internet: AMLO

La implementación del voto electrónico será una opción en zonas con internet, mientras que en los lugares donde no haya conectividad se seguirán colocando casillas para que la gente pueda participar, aseguró este jueves el presidente López Obrador tras anunciar las propuestas de la nueva reforma electoral.

“Debe quedar establecido en la ley para la definición de estos procedimientos que haya las dos opciones, donde no haya internet o teléfono que haya casillas y donde sí haya posibilidad, que se tenga esa alternativa”, detalló.

El voto electrónico es una de las medidas contenidas en la reforma al sistema electoral que será enviada al Congreso de la Unión este mismo jueves, en la que se contempla además, el recorte de financiamiento a partidos políticos, la reducción de diputados y senadores; la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, entre otras cosas.

López Obrador aludió a la cantidad insuficiente de casillas que fueron colocadas por el INE durante la consulta de revocación de mandato para enfatizar la necesidad de volver accesible la participación a través de medios electrónicos.

“Lo que se busca es que haya seguridad en el sistema y que se facilite el ejercicio del derecho del voto de todos los ciudadanos que no se use como pretexto, que no se complique el poder votar, que no solo queden distantes las casillas. Todo lo que hicieron en la consulta, que pusieron casillas en 30 o 40 km con la deliberada intención de que la gente no participara, que eso ya no se dé, que no haya tanto trámite”, expuso.

El voto electrónico ha sido el medio por el cual connacionales han podido participar en ejercicios democráticos internos desde el extranjero, también ha sido empleado en las elecciones sindicales de Pemex y en las elecciones federales y locales 2020-2021 en Coahuila y Jalisco.

Aunque aún no hay detalles sobre el procedimiento, el presidente indicó que el voto podría emitirse a través de una clave que llegue al teléfono.