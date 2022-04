AMLO usó la consulta de revocación de mandato para atacar a INE: misión internacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador intentó colocar al Instituto Nacional Electoral (INE) como el enemigo durante la revocación de mandato, criticaron integrantes de la Misión Delian Project, en conferencia de prensa realizada en el marco de la presentación del informe que realizaron tras la observación del proceso.

“Lo que hizo el Presidente fue que trató que la gente viera al INE como la oposición, porque no hay más oposición, y el INE no es oposición, y sé que cuando una persona es atacada políticamente, cuando ocurre y eres un organismo independiente, no puedes contestar al mismo nivel de discurso porque estás en desventaja fuerte”, expresó Jean Pierre Kingsley, expresidente de la oficina electoral de Canadá.

Indicó que fue una actitud que “perpetró” el gobierno desde antes de la revocación.

Además, alertó del retroceso que podría implicar la reforma electoral que propone López Obrador, que buscaría elegir consejeros por voto.

“Si se hace esto, haría que el INE fuera un organismo político, querría decir que los partidos se alinearían con individuos que estarían tratando de llegar a ser consejeros, y 30 años de inversiones significativas de los mexicanos se irían al caño”, indicó.

Los observadores electorales señalaron que el proceso estuvo lleno de acciones “inusuales” e “irracionalidad”, como el que fuera convocado prácticamente por el mismo gobierno, que se le negara presupuesto al INE y hasta denuncias penales contra algunos consejeros.

“Fue un fracaso en promover la democracia participativa, porque los números no mienten, pero hay quienes quieren cambiar la realidad”, agregó Armand Peschard, especialista en temas político electorales para América Latina.