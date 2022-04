Defiende AMLO la campaña de linchamiento contra la oposición

La campaña contra los legisladores “vendepatrias” que votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica no polariza, no debe generar molestia y tampoco trabará otros acuerdos legislativos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa a la campaña emprendida por Morena y sus representantes en la Cámara de Diputados.

“Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre”, remarcó.

El mandatario, quien tuvo como primera reacción, tras el rechazo en la Cámara alta a su iniciativa, llamar a la oposición “vendepatrias”, reiteró que Ricardo Flores Magón y Adolfo López Mateos decían que entregar los bienes de la nación a extranjeros era traición a la patria.

“Si defender a Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan qué es”, indicó.

Incluso, justificó que está en el Código Penal, en el artículo 123, y él mismo lo usó para denunciar al expresidente Enrique Peña Nieto por publicar la reforma energética.

“Ese artículo ya lo usé. Yo, que le tengo respeto al expresidente Peña, porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié en el Ministerio Público, utilizando ese artículo del Código Penal”, señaló.

Tras esa referencia, se le preguntó si denunciaría a los legisladores.

“No, no, yo no me meto en eso, nada más doy el contexto, porque imagínense si yo voy a estar denunciando”, ejemplificó.

Al mandatario se le cuestionó por el posicionamiento de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien llamó a frenar esta campaña, pues complica los acuerdos para lograr las mayorías calificadas, como las que se requieren para las reformas constitucionales electoral y de la Guardia Nacional que el Ejecutivo aún prevé enviar.

“Todo mundo puede expresarse, somos libres. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites, en restaurantes de lujo, y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación”, remarcó.

“Antes no se sabía qué hacían los jueces, los ministros de la Corte, ni para qué era el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, porque el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el Presidente, el poder absoluto, omnímodo”, insistió.

El mandatario rechazó que la campaña pueda escalar a otros niveles, pues el pueblo “es respetuoso”.

“Aun cuando no esté de acuerdo con uno, no hay nada que temer. Además, si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria ¿qué les preocupa?”, dijo.

“Si la gente piensa que estuvo bien lo que hicieron, pues no hay ningún problema”, puntualizó.

Rechazó que la campaña, que busca señalar a los diputados por nombre y con la exposición de su cara, genere polarización, pues desde su perspectiva en México no existe y a eso tampoco hay que tenerle miedo.

“No existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo; en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50-50, con todo respeto. Yo les puedo decir que hay más polarización, también con respeto, en Estados Unidos, que la polarización en México”, sostuvo.

Agregó que lo que hay en el país es molestia de los que se sentían dueños, que tenían privilegios y, por ello, hacen una campaña contra el gobierno que representa.