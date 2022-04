Mitad de población en México no tiene vacaciones porque está en la informalidad: Manpower

En México la mitad de la población en edad de trabajar no tiene vacaciones porque está en la informalidad, el grave problema que afronta el país mucho antes de la pandemia. En el sector formal, si no hay competitividad y productividad no habrá vida digna, coinciden expertos.

“Hablar de vacaciones es una buena discusión. Este ideal no lo vamos a medir si no podemos aumentar la productividad y la competitividad y reducir la informalidad, que en México, la mitad de la población en edad de trabajar no tiene vacaciones por esta razón”, dijo Mónica Flores, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, en el EF Meet Point Virtual. ¿Necesitamos más vacaciones en México?

La especialista afirma que la propuesta de las vacaciones en nuestro país de 10 o 12 días es muy buena. Sin embargo, debe estar acompañada de otras medidas como capacitación, reducción de la informalidad, el manejo del personal temporal, entre otras, si no, el aumento de las vacaciones no va a servir de mucho.

Hay varias propuestas tanto de cámaras como de partidos políticos en cuanto al número de vacaciones que no distan mucho el uno de la otra, unos hablan de 10, otros hablan de 12; casi todas hablan de aumentar dos días a partir del cuarto año hasta llegar a un máximo de 20 días. “Todas son sensatas y válidas”, comentó Mónica Flores.

“Ahora buscamos talento que piense, que decide, que innove, que busque otras maneras de hacer las cosas. Que no se limite a seguir instrucciones y que que sea una vocación quizá sin tantos títulos pero que sea mucho más práctica y formando habilidades humanas más que aprendizajes de memoria”, explicó la presidenta de Manpower Latinoamérica.

Además, sostuvo que durante la pandemia las mujeres estuvieron subrepresentadas en los sectores que crecieron a pesar del cierre de empresas creciendo, por eso es importante reconfigurar el mundo del trabajo para estar a la par de las grandes naciones.

Afirmó que el 74 por ciento de los empleadores no encuentra trabajadores con una capacitación de calidad, lo que es fundamental para el crecimiento económico del país.