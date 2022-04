Rechazan diputados la petición de quitar visas a amigos de Rusia

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó la demanda del congresista estadounidense Vicente González de retirar las visas a los legisladores mexicanos que forman parte del Grupo de Amistad México-Rusia.

A propuesta de diversos grupos parlamentarios en la sesión plenaria de ayer, en un pronunciamiento público, expresó que “esta presidencia rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por el congresista estadunidense Vicente González, y su solicitud a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, para que les sean retirados los visados de acceso a Estados Unidos a quienes participan en el Grupo de Amistad México-Rusia, por considerarlas como intervenciones directas a las facultades constitucionales de los legisladores”.

Con la frase del expresidente Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto derecho ajeno es la paz”, expuso que la Cámara de Diputados “promoverá y defenderá en todo momento la libertad de cada uno de sus integrantes para desempeñar en toda su amplitud las labores legislativas y parlamentarias que les fueron conferidas por el pueblo de México y que se encuentran plasmadas en nuestra ley suprema, así como el derecho a la libertad de expresión de todas las personas”.

Criticó que “vale la pena resaltar que nos hemos percatado de diversas deficiencias e imprecisiones en el oficio signado por el estadounidense, no sólo en su apreciación política, sino a la referencia hacia las y los integrantes del mencionado grupo de amistad, siendo que algunas personas ahí enunciadas han dejado de ser legisladoras, no integran dicho comité o incluso han fallecido, lo que pone en evidencia la ligereza de las expresiones del congresista González”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que de aprobarse la petición del legislador por Texas, Vicente González, de suspender las visas a los diputados mexicanos integrantes del mencionado grupo de amistad, México protestará vía nota diplomática.

“Es algo hasta prehistórico… Con mucho respeto, enviaríamos una nota diplomática”, anunció desde Palacio Nacional. El Ejecutivo consideró que la propuesta del legislador demócrata atañe al proceso de elección que se vive en Texas.

“No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el quererles suspender las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista en la invasión Rusia-Ucrania. Ya hay una campaña para que no los dejen entrar, eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y el autoritarismo”, expuso el Presidente en su conferencia mañanera.

Indicó también que es una discrepancia como cuando Twitter le quitó su cuenta al expresidente Donald Trump.