Morena pide no repetir descalificaciones de AMLO a oposición para poder pasar reforma eléctrica

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, convocó a legisladores y partidos políticos a evitar pronunciamientos y descalificaciones como los que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de “traidores a la patria” a quienes están en contra de la reforma eléctrica para que la iniciativa pueda avanzar en los acuerdos.

Cuestionado sobre las descalificaciones del presidente a la oposición, consideró que “yo creo que hay que, aquí en la Cámara, aquí adentro de la Cámara, tratar de evitar estos pronunciamientos para generar un buen ambiente”.

“¿Qué queremos en este momento? Que haya un buen ambiente de diálogo y que no puedan existir algunos temas que, sin ser de fondo, pudieran contaminar u obstaculizar”, advirtió.

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador morenista (quien ha sostenido también una fuerte guerra de descalificaciones, demandas penales y recursos de impugnación ante la Suprema Corte en contra del Instituto Nacional Electoral y sus consejeros), aseguró que hoy “yo a lo que estoy apostando es a llevar ahorita el asunto (de la reforma eléctrica) con calma, con diálogo, con buen ánimo”.

Interrogado sobre la radicalización del mandatario López Obrador y de la oposición frente al tema eléctrico, Gutiérrez Luna insistió en que “yo creo que estos días son momento de hacer política, de encontrar, dialogar, tener coincidencias; en eso estaremos, hablando y dialogando con todas y todos los legisladores para, en estos días, buscar esas posibles coincidencias y tratar de que la reforma sea algo, de alguna manera, platicado o consensuado”.

“Evidentemente, nosotros estamos en la idea de la necesidad de esta reforma. Yo me quedo con lo que comentaron los coordinadores cuando se inauguró el foro de Parlamento Abierto, donde todos coincidieron en que la reforma anterior no sirvió, no funciona, que necesitamos una nueva reforma. El tema es ¿cuál? ¿cómo? Y es lo que estamos tratando de construir entre todos”, comentó.