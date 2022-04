Lilly Téllez pide investigar patrimonio de esposo de Elizabeth Vilchis

Lilly Téllez, senadora (ahora panista), presentó un exhortó a la Cámara de Senadores; este tiene el objetivo de investigar el patrimonio de René Sánchez Galindo, esposo de Ana Elizabeth García Vilchis, que encabeza el Quién es quién de las mentiras de la semana, en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, la presidenta de la Cámara, Olga Sánchez Cordero solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se investigue sobre la situación patrimonial y de intereses de Sánchez Galindo, que se desempeña como consultor jurídico.

Téllez compartió en su cuenta de Twitter el punto de acuerdo. Afirma que Sánchez Galindo tiene siete propiedades, valuadas en 598 mil 800 y 5 millones 339 mil 471 pesos. El documento cuestiona cómo adquirió los inmuebles si con los pagos que percibe no le alcanza para ellos.

Hoy presenté un exhorto a la @SFP_mx para que informe e investigue sobre la situación patrimonial y de intereses de @ReneSGalindo, el esposo de @_LizVilchis, y, en su caso, se le sancione por las irregularidades que se desprendan de sus declaraciones: https://t.co/MUzTYSj1yi — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 30, 2022

‘‘Si se trata de actos de corrupción, debe además sancionarse al servidor público por su probable responsabilidad conforme los procedimientos administrativos que correspondan”, pidió Téllez en el documento.

En el documento, la senadora explica que esta situación no debe pasar inadvertida por la Cámara y que esta tiene la obligación de ejercer un control político en contra de servidores públicos de alto nivel.

AMLO le quedó a deber a Téllez

Hace unos días, Téllez aseguró que el presidente morenista López Obrador no le regaló el escaño de senadora que ocupa desde 2018.

La respuesta de Téllez se dio luego de que Fernanda Tapia dijo que la sonorense era senadora plurinominal, término que no le pareció adecuado a la sonorense.

‘’Hola @TapiaFernanda no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a Morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos’', externó Téllez en su cuenta de Twitter.

Aunque Téllez apoyaba a AMLO hace cuatro años, las diferencias han ido creciendo entre ellos. El lunes 28 de marzo la legisladora anunció su afiliación al Partido Acción Nacional (PAN).

Compartió una fotografía junto a Marko Cortés, presidente del partido, quien se mostró entusiasmado de que la exconductora de televisión se uniera a la bancada panista en el Senado.

Téllez mencionó que en la bancada del PAN ha encontrado un campo de acción amplio, así como gran firmeza opositora “frente a la destrucción del gobierno morenista”.

Téllez se ha convertido en una de las críticas más fuertes del Presidente López Obrador. Recientemente reconoció sus intenciones de postularse para las elecciones presidenciales de 2024, y aseguró que, de ganar, llevará al actual mandatario a la cárcel.