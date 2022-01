Recursos congelados a extorsionadores y narco, para equipo policial, propone Rosa Icela Rodríguez

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, solicitó a senadores legislar para que el gobierno federal pueda utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores, para el equipamiento de policías.

Durante la reunión plenaria de Morena en el Senado, que coordina Ricardo Monreal, la funcionaria, acompañada por el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, destacó la necesidad de realizar un paquete de siete reformas entre las que también destaca transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Planteó también tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y del delito, así como aquellos que tengan contenido sobre consumo de drogas, y legislar para evitar el reclutamiento forzado de niños y adolescentes a través de redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos para dañar su integridad o involucrarse en actividades ilícitas.

Asimismo, pidió endurecer las sanciones para quienes almacenen, distribuyen o comercializan contenido digital relacionado con la pornografía infantil y devolver al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales.

Y, finalmente, urgió a establecer medidas para que los gobiernos estatales asignen un porcentaje mínimo de su presupuesto a la compra de productos elaborados en los centros penitenciarios. “Estas son algunas propuestas que sometemos a su consideración y que, de llevarse a cabo, nos proveerían de mejores herramientas legales para fortalecer la estrategia de conducción de paz del gobierno de México”, aseveró.

Destacó, por otra parte, que “el INEGI informó esta misma semana que la disminución de homicidios dolosos durante el primer semestre de 2021 no fue del 4 por ciento sino de menos 6 por ciento. Porque abrazos y no balazos, no significa, ya lo hemos dicho, que estemos cruzados de brazos”.

En tanto, el senador Monreal destacó que el reclamo más importante de la sociedad es el de la seguridad; sin embargo, confió en que en el corto y mediano plazo se podrán recuperar la estabilidad y la paz.