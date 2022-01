¿Dónde conseguir el tratamiento? López-Gatell aclara la ruta de las pastillas contra el COVID

Las pastillas de las farmacéuticas Merck y Pfizer, que ya autorizó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para el tratamiento del COVID-19, serán usadas de forma exclusiva por el sector público, pero no se descarta compartirlas con hospitales privados, comentó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador

“Tienen indicaciones muy específicas y esto será igual que la vacunación, un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso”, explicó.

El subsecretario detalló que la autorización que dio Cofepris, como la han dado otras agencias de regulación en el mundo, es de emergencia y por tanto “acotada”, por lo que no tiene fines comerciales, al igual que el caso de las vacunas contra el COVID-19.





Ejemplificó que la píldora de Merck no puede ser usada en embarazadas o en personas con daño renal, por lo que el manejo debe ser “muy cuidadoso”.

Además, no es para uso generalizado. “No es que cualquier persona que salga positivo a la prueba o que tenga síntomas leves lo debe tomar; de hecho, la minoría de personas lo debe tomar”, subrayó.

“No es para un uso generalizado masivo, es para prevenir las complicaciones en personas que tienen alto perfil o alta probabilidad de complicaciones”, remarcó.

En ambos casos, los ensayos clínicos se hicieron en personas no vacunadas, con la variante delta y otras que dan un cuadro clínico más agresivo.

Indicó que habrá centros especializados para su uso, pero no descartó que se utilice en el sector privado, como se hizo en su momento con el remdisivir.

“Estamos buscando un mecanismo donde el sector privado tenga una salida a través del uso en el sector público y desde luego gratuito. No olvidemos que un empeño fundamental de este gobierno es que todos y todas tengan medicamentos gratuitos, independientemente de su afiliación a alguna institución o carencia de esa afiliación”, dijo.

Al estar aún en fase de negociación, no se puede informar cuánto será el costo de la primera compra; sin embargo, ya se cuenta con el presupuesto, agregó el presidente López Obrador.

“Es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave y, también, y esto no debería de suceder, para los no vacunados, porque se debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido; de todas maneras, en una situación de emergencia hay que protegerlo”, apuntó.