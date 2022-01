‘Es muy excesivo’: AMLO critica amenaza de expulsar a Pavlovich y Aysa del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “ruda y excesiva” la amenaza realizada por el líder del PRI, Alejandro Moreno, a los exgobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, recién designados para la representación del país en el extranjero.

Moreno, también conocido como “Alito”, publicó en su cuenta de Twitter que de aceptar los cargos, los exgobernadores estarían incumpliendo con los estatutos del partido lo que derivaría en su expulsión.

Ante la declaración, el mandatario federal consideró que se trataba de un acto “muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, ellos no van a afiliarse a otro partido ellos van a representar a México”.

“Se me hace muy poco político, muy poco tolerante, no es que ya esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos, si aseguran que van a seguir militando o que por convicción son militantes de ese partido a lo mejor se entienden”, agregó el mandatario.

"Se me hace muy rudo, muy excesivo (...) muy poco político", dijo @lopezobrador_ sobre la advertencia de @alitomorenoc de expulsar del PRI a los exgobernadores @ClaudiaPavlovic y @AysaGonzalez, en caso de que acepten los cargos diplomáticos propuestos por la 4T. pic.twitter.com/jSEHG6JZF5 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 18, 2022

Nuevos representantes en embajadas y consulados

El Gobierno Federal anunció este lunes 15 designaciones para representaciones de México en el exterior, entre las que destacan a los exgobernadores priístas.

En caso de que el Senado las apruebe, Claudia Pavlovich se convertiría en la titular del consulado de México en Barcelona y Carlos Miguel Aysa pasaría a ocupar el mismo cargo en República Dominicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya presentó las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción.

El mandatario federal compartió durante la conferencia de prensa, los motivos que impulsaron su decisión de designar a estos dos miembros del partido opositor.

Sobre Pavlovich mencionó que, en una de sus giras por Sonora, le había externado su interés en política exterior además de sus estudios sobre el tema, a lo que Obrador respondió satisfactoriamente, ofreciendo una posibilidad de ocupar algún cargo en el extranjero.