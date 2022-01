Consejeros del INE que pelean por dinero rayan en lo “ambicioso vulgar”: AMLO

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se ven mal peleando por dinero, pues rayan en lo “ambicioso vulgar”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a la vez externó que la revocación de mandato se tiene que hacer con las casillas que establece la ley.

“El que se atreve a cobrar 600 mil pesos mensuales en el servicio público es un corrupto. En un país con tanta pobreza, ¿qué servidor público puede ser? Un ambicioso vulgar”.

“Se va degradando la institución, aparecen como ambiciosos, aunque tengan una justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pero se ponen a pelear por dinero y ya termina no siendo una diferencia de tipo ideológico o político, sino una diferencia por dinero, y se ven muy mal, no es correcto. Hay que cuidar la institución”, señaló.

El mandatario indicó que la Secretaría de Hacienda ya dará la respuesta formal el INE sobre la ampliación de presupuesto, y será en los mismos términos de insistir en la austeridad porque no se puede destinar dinero etiquetado para otros fines. “Háganle así, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores. Ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores. No, los mismos, nada más que los de arriba no tengan servicio médico privado”.

Lo anterior, en referencia a la propuesta de austeridad que la Secretaría de Hacienda hizo al organismo electoral, con la cual se podrían ahorrar –desde su perspectiva– 2 mil 972 millones de pesos.

El mandatario también destacó que es la institución electoral más cara en América Latina, con un presupuesto de mil 318 millones de dólares, a 2021, cuando en Colombia, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral manejó 247 millones 711 mil dólares. “Claro, aquí hay que verlo de acuerdo a la población, México tiene más población; de todas maneras, es mucho”.

Ante la insistencia del INE de que si no hay recursos habrá menos de 160 mil casillas, el mandatario resaltó que están obligados a cumplir con lo que establece la Constitución.

“No, si no es asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley, o sea, no es un asunto… Es con la ley”.

La legislación en torno a la revocación de mandato establece que el ejercicio debe ser de la talla de una elección federal.