Condonación de pagos por el servicio eléctrico, solo si estados llegan a un acuerdo con CFE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una posible condonación de deudas de usuarios a la Comisión Federal de Electricidad solo sería posible si los propios gobiernos estatales realizan acuerdos con la CFE y que no se puede comparar ningún otro caso con lo sucedido en Tabasco, en donde se le perdonó la deuda a más de 600 mil personas bajo el programa “Borrón y cuenta nueva”.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario recordó que el compromiso de su gobierno ha sido no aumentar el precio de la energía eléctrica y aseguró que lo están cumpliendo.

“La condonación de pagos solo si los gobiernos estatales hacen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. Siempre que se plantea un caso de condonación se hace referencia a Tabasco, pero se tienen que conocer los antecedentes, que es distinto completamente”, dijo.

Cuestionado sobre la petición de miles de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, quienes solicitan “detener los cobros irregulares mayores a la capacidad de pago”, López Obrador aseveró que ya no hay casos de cobros excesivos.

“Puede haber casos, pero ya no es la regla. Nosotros no podemos actuar de manera injusta. No somos iguales. Si tienen las pruebas, las presentan y se resuelve de inmediato”.

La condonación de deuda ante la Comisión Federal de Electricidad ya se aplicó en 2021 a los usuarios domésticos de Tabasco. Además de homologar una tarifa única para todos los habitantes del estado, la 1F, considerada la más baja del país.

En total se le perdonó la deuda a más de 600 mil tabasqueños, quienes tenían una deuda millonaria con la CFE después de que López Obrador llamara a no pagar los servicios estatales y federales, incluida la energía eléctrica, como protesta a lo que ellos consideraban un fraude electoral en las elecciones para gobernador de 1994.

Durante el proceso electoral de ese año competían por la gubernatura de Tabasco, el priista Roberto Madrazo Pintado y el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al finalizar las elecciones, la victoria fue para Madrazo Pintado; sin embargo, López Obrador no reconoció los resultados, calificó el proceso como un fraude y llamó al pueblo tabasqueño a protestar pacíficamente dejando de pagar los impuestos estatales y los recibos de la CFE.

Desde 1995, cuando inició formalmente el movimiento, se había generado una deuda ante la dependencia federal de 11 mil millones de pesos.