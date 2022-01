Si fuera ambicioso y buscara la reelección, muchos dirían “no”, dice AMLO

Aunque su convicción es no hacerlo –y pese a que la Constitución establece la no reelección–, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, si él optara por reelegirse, la gente no lo apoyaría.

Durante su conferencia de prensa del martes, el mandatario aseguró que “yo, por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección, nunca lo haría, eso está muy claro”.

“Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo, y dijera: me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían ‘no’. Y tengo apoyo, pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la consciencia del pueblo”, indicó.





El mandatario resaltó que las personas están con las causas, no con las personas.

“No es cualquier dirigente que diga: ‘ah, no salí y entonces se viene la gente conmigo’. No. Si la gente no está con uno, la gente está por la causa, la gente lo que quiere es la transformación”, remarcó.

Por ello, al ser cuestionado sobre lo que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y aspirante presidencial, llamó una guerra interna en Morena, indicó que “no pasa nada”, y el mandatario insistió en que el método deberá ser la encuesta, pues ya no es la época del tapadismo del Presidente.

“Ahora no, ahora es: ¿lo conoces? ¿Qué opinión tienes de él? ¿Lo consideras honesto, honrado, honradón? ¿Te gustaría que fuera candidato? ¿Votarías por él o por ella?”, remarcó.

“Entonces ahí sale quién es quién, y la gente sabe muy bien porque los puede conocer, pero no ser conocido significa que la gente les tenga confianza”, ahondó el mandatario.