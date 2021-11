Sheinbaum rechaza devolver a ediles de oposición ingresos del predial

La solicitud de los alcaldes de oposición para que el gobierno capitalino les regrese los ingresos que recaudan por concepto de predial no sólo es “retrógrada”, “injusta” y “conservadora”, sino “inconstitucional”, aseveró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La funcionaria respondió así, en conferencia de prensa, a los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, cuyo vocero, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, solicitó una reunión de cabildo con el gobierno capitalino para formalizar dicha solicitud.

Cuestionada al respecto, Sheinbaum Pardo respondió tajante: “No, porque esta es una propuesta retrógrada, fuera de la Constitución de la República y fuera de la Constitución de la Ciudad de México”.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, esta medida afecta a las propias poblaciones de las alcaldías, porque fomentaría la desigualdad social.

“Definitivamente no. Esa propuesta no va con una visión de equidad, de igualdad, de disminución de desigualdades, de derechos. Es más, esa propuesta muestra lo que son, lo que es el conservadurismo. La otra propuesta es una visión de equidad, de igualdad, de distribución a la riqueza, de atención a los pobres; si no, lo único que se va a hacer es acrecentar la desigualdad”, dijo.

Para el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en 2020 se recaudaron de predial 17 mil 449 millones de pesos, de los cuales en las alcaldías gobernadas por la oposición se recaudó 14 mil 719 millones de pesos, lo que representa el 84 por ciento del predial que se recauda en la capital.