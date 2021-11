El ‘sueño bolivariano’ reencarna en propuesta de AMLO a Kamala Harris

Estados Unidos y México deben aspirar a la integración económica de todo el contienen americano, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario subrayó la importancia de que esa unión ya se dé en América del Norte, y agregó que lo ideal sería “la integración del continente americano para ser la región más fuerte económicamente del mundo”.

López Obrador remarcó que la región tiene ventajas excepcionales, como la cercanía geográfica y una gran demanda de productos en comparación con otras zonas.

El mandatario también abordó el tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y se refirió a la iniciativa planteada por el presidente Joe Biden para que estos puedan ser regularizados.

“Ojalá y los legisladores ayuden porque es justo. Es gente muy trabajadora, muy honrada que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio”, dijo.

El mandatario también hizo un llamado para que EU invierta en Centroamérica para atacar el fenómeno migratorio.

“Para que la migración sea opcional, no forzosa, que no salga la gente de sus pueblos y no abandonen a sus familias por necesidad o por violencia y por eso la importancia de la cooperación económica”, declaró el mandatario en la Casa Blanca.