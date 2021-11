Llama el Presidente a denunciar a exgóber de Colima, por deuda

De existir elementos, el gobierno de Colima debe presentar denuncias contra la administración del priista José Ignacio Peralta, por la deuda de 11 mil millones de pesos con la que entregó la administración, para no caer en complicidad, recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Indira Vizcaíno.

“Mi recomendación es que se actúe con rectitud, justicia, no venganza; que si hay elementos se tienen que presentar denuncias, porque si no se denuncia nos convertimos en cómplices. Y, por otro lado, también no fabricar delitos”, destacó en la conferencia matutina realizada desde esa entidad.

Al respecto, la gobernadora morenista destacó que ya se iniciaron las auditorías.

“Haremos todo lo que nos toque para que se busque que se haga justicia en Colima. Estamos iniciando ya procesos de auditoría, estamos recabando información y pruebas y, de tener elementos que puedan demostrar la presunción de la comisión de delitos, estaremos presentando las denuncias correspondientes”, aseguró.

La mandataria local comentó que será un proceso “meticuloso” para que no haya riesgo de que, por falta de sustento, las denuncias se caigan.

“No vamos a actuar con venganza, no vamos a distraernos en eso, no vamos a utilizarlo como un pretexto para dejar de cumplir lo que nos corresponde hacia adelante, pero por supuesto que haremos todo lo que nos toca”, advirtió.

El mandatario inició su gira de trabajo en la entidad desde la tarde del miércoles; en el primer acto, ordenó a Banobras buscar reestructurar la deuda de la entidad y dar todo el respaldo a la gobernadora.

En la conferencia, Indira Vizcaíno indicó que ya se tenían recursos de la Federación para dispersar la nómina a maestros “en cuestión de horas”, aunque no especificó el monto.

Además de la deuda, la gobernadora reprochó que desde hace 15 años en el estado se dejó de lado la seguridad, pero en los 34 meses de la administración de López Obrador, quien ordenó más presencia de elementos federales, se ha logrado una reducción de 9 por ciento en homicidios dolosos.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, destacó que la mayor incidencia delictiva se presenta en los municipios de Colima y Manzanillo.

Actualmente, se tiene una presencia de 2 mil 684 elementos federales, que, junto con las fuerzas locales, suman 4 mil 517 hombres operativos realizando actividades en las dos coordinaciones regionales de la Guardia Nacional.