Celebra Monreal el aplazamiento de la reforma

En el Senado, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, celebró que la discusión de la reforma eléctrica se haya aplazado para el siguiente periodo ordinario de sesiones, ya que es necesario escuchar a todos para enriquecer, mejorar y fortalecer la iniciativa.

“Me parece una actitud prudente, una actitud sensata y una actitud correcta, el de abrir a la discusión, escuchar a los inversionistas, escuchar a los empresarios y escuchar todas las voces, esa es nuestra obligación”, aseveró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido presiones de un gobierno extranjero para aplazar la discusión de la reforma.

Consideró que la decisión de la Cámara de Diputados es un reflejo de que ésta será “la reina de las discusiones”.

“Ahora, con el aplazamiento para abril, hace pensar que puede lograrse modificar la iniciativa original porque, de lo contrario, ¿para qué escucharlos o para qué entrar a un proceso de discusión con todos, si no hay la intención de modificar?

“Yo aquí en el Congreso, a veces tengo posibilidades de mover y a veces el grupo no quiere que se mueva nada; y cuando el grupo parlamentario no quiere que se mueva nada, yo les digo a los grupos parlamentarios: no, no puedo hacer ni parlamento ni foros, porque no me voy a mover en nada”, explicó.