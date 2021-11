Aportaciones federales, para 2022, al alza 4.7%

Las participaciones federales para 2022 tendrán un presupuesto de 2 billones de pesos, lo que implica un aumento de casi 5 por ciento respecto de 2021, pero aun así los estados tienen que hacer un esfuerzo para aumentar sus propios ingresos, exhortó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“La mayor parte de estos fondos se envían sin condición, es decir, no van etiquetados, llegan a los estados y como las entidades federativas son libres y soberanas, son sus poderes locales los que deciden cómo utilizar el presupuesto, no se les obliga a ejercer el presupuesto en determinados programas, eso lo deciden las entidades porque son autónomas”, detalló.

El mandatario indicó que las participaciones, además, aumentan año con año, y 2022 no será la excepción.

Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que el gasto federalizado propuesto es de 2 billones 108 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 4.7 por ciento en términos reales, respecto de 2021; es decir, casi 100 mil millones de pesos adicionales.

Explicó que las participaciones se integran por 10 fondos vinculados a la recaudación federal participable.

Entre los más importantes, destacó el Fondo General de Participaciones, que representa 75 por ciento de lo que se les entrega, y surge de un 20 por ciento de la recaudación federal; sumará 671 mil 774 millones de pesos.

El Fondo de Fomento Municipal tendrá 33 mil 158 millones de pesos. El resto de los fondos tendrán una bolsa total de 213 mil millones 314 pesos.

El mandatario recordó que la fórmula de distribución es con base en la Ley de Coordinación Fiscal, que quedó establecida en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Para que no se diga sin fundamento que la Federación no entrega presupuestos. Nosotros, repito, no hemos dejado de entregar lo que por derecho corresponde a estados y municipios”, remarcó el mandatario.