‘Sí conviene’: AMLO hace ‘labor de convencimiento’ para que mexicanos se vacunen vs. COVID

El Gobierno de México tratará de convencer a la población que aún no se vacuna contra el COVID-19 para hacerlo, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario subrayó que las dosis, que México recibe de diversas farmacéuticas, protegen adecuadaemnte contra el virus SARS-CoV-2.

“Si no, no la recomendaríamos. Está también demostrado que quienes se están contagiando quienes van a los hospitales en un porcentaje alto, son los que todavía no están vacunados”, agregó.

López Obrador hizo el compromiso de que todas las personas adultas de México tendrán, al menos, una dosis de las vacunas COVID al cierre de octubre. De acuerdo con el último reporte de vacunación, 118 millones 56 mil 410 mexicanas y mexicanos ya han sido inoculados contra el nuevo coronavirus.

Entidades como la Ciudad de México, Querétaro y Quintana Roo están ya por arriba del 90 por ciento de cobertura. Sin embargo, otras entidades como Chiapas (52 por ciento), Guerrero (63 por ciento), y Oaxaca (67 por ciento) van más atrasadas en sus campañas de vacunación COVID.

