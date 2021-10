Centralización o descentralización del sector eléctrico: ¿Qué le conviene a México?

Frente a la reforma eléctrica que pretende echar a andar la Cuarta Transformación, es necesario poner a debate sí a México le conviene más un modelo centralizado o descentralizado del sector eléctrico.

Ambos modelos “no son alternativas cien por ciento puras, sino que se tienen retroalimentar. Ha habido experimentos de mercados muy desregulados, California lo hizo en el año 2000, con resultados muy malos. De ahí todo mundo tomó nota de la importancia de la regulación, de la importancia que hubiera intervención estatal, no directa. El Estado no tiene que remar sino llevar el timón, no tiene que intervenir, sino regular”, sostuvo Guillermo Zúñiga Martínez, asesor de Transición Energética Internacional de Earthjustice, en EF Meet Point Virtual ¿Corto circuito? El debate por la iniciativa eléctrica.

Lo que el país necesita es tener un sector eléctrico que “esté abierto a la participación de varios agentes, que tenga presiones de competencia, transparencia y donde todos estemos informados”, apuntó Zuñiga.

Destacó la importancia de que el Estado intervenga en el sector eléctrico, con el fin de fungir como un agente regulador y de velar por el interés público, así como de que sea este el encargado de poner tarifas de manera eficiente.

Así mismo, apuntó que aunque la participación del sector privado es buena, cuando se presenta algún tipo de emergencia, siempre es bueno contar con la seguridad que brinda una empresa estatal. En el caso de México, Zuñiga Martínez, reconoció el buen desempeño de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El tener una empresa estatal competitiva, abierta, moderna y eficaz también es importante. Habrá mucha competencia, pero cuando hay un huracán me canta que ver que la CFE, en diez horas, está con gente,coordinadísima, atendiendo lo que haga falta”.

En conclusión, Zúñiga precisó que México, debe “tener acceso a las cuestiones más robustas de los dos sistemas permitiendo que la apertura permita siempre la entrada de nuevos agentes, para soluciones más limpias y más baratas”.