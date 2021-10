Tania Ruiz tras video con Peña Nieto en Roma: ‘No me juzgues, no sabes lo que he sufrido’

La modelo y actual pareja de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, reaccionó a las imágenes en donde fue captada junto al expresidente de México, cuando salía de un lujoso hotel en Roma, Italia, en donde una ciudadana mexicana le gritó “ratero”, de acuerdo con unas imágenes que se viralizaron en redes sociales.

La pareja del exmandatario priista publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de Instagram, en donde pidió no ser juzgada porque no saben lo que ha sufrido. Esto luego de que las fotos fueron difundidas desde el pasado domingo.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”, escribió la modelo en Instagram.

En redes sociales trascendió el video de apenas unos segundos de duración donde se ve al exmandatario abandonar las instalaciones del Hotel de la Ville para tomar un taxi e irse.

“Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero”, publicó en su cuenta de Twitter una usuaria identificada como Karen Y. TV3.

“La felicidad es el objetivo de todos, la vida es cada instante, cada momento. A quien me desee el mal yo le deseo el bien porque cada quien ofrece lo tiene. Yo vine a esta vida a ser feliz y no a complacer a nadie, más poder hacer lo mejor por alguien”, comentó la modelo en otra storie.