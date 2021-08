AMLO vs. Ricardo Anaya: ¿Por qué el panista podría ir a la cárcel?

“Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, dijo Anaya. (Cuartoscuro)

Este sábado, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer llevarlo a prisión. ¿Por qué? Te contamos.

En enero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la judicialización de la denuncia que presentó Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra algunos exfuncionarios federales y políticos entre los cuales figura Ricardo Anaya.

El excandidato a la presidencia en 2018, y otros exfuncionarios, fueron acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento Ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros.

Dicha denuncia fue presentada por Lozoya como parte del proceso para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía en el caso Odebrecht.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Ricardo Anaya aseguró que López Obrador quiere llevarlo a la cárcel porque no quiere que sea candidato a la presidencia en 2024. “Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, dijo.

Informó que desde hace un mes tienen todo listo para que se inicie un proceso en su contra, sin embargo acusó que el expediente está mal hecho ya que alteraron la declaración de Emilio Lozoya.

Por lo cual, adelantó, que estará fuera por una temporada breve: “Si me dejo, me va a quitar mis derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en tres años. Voy a presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos y en cuanto les gane, podrá reanudar mi recorrido por todos los municipios de México”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener nada que ver en la investigación en contra de Ricardo Anaya.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”, escribió en su cuenta de Facebook.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021