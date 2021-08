AMLO responde a Anaya: ‘si es inocente, que no se ampare ni huya’

Andrés Manuel López Obrador respondió las afirmaciones de Ricardo Anaya, donde el panista comenta que el presidente de México lo quiere llevar a la cárcel para evitar que sea candidato presidencial en 2024.

‘’No tengo nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos’', se lee en la cuenta de Facebook de López Obrador.

Esta mañana Anaya publicó un video donde afirma que López Obrador lo quiere llevar a la cárcel y por lo tanto suspenderá su gira por los municipios de México. Afirmó que trabajará para desenmascarar a AMLO y para preservar sus derechos políticos.